Они среди нас

За последние полгода несколько разных мужчин сделали комплимент моей внешности. И это ни какие-то уроды, а успешные и харизматичные люди. Приятно, но меня напрягло. И я подумал то, что и вы подумали, испорченные псевдохристианской моралью. И тогда я решил изучить статистику о сексуальной ориентации, т.е. «поверить алгеброй гармонию» (трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) Л. С. Пушкин).

Статистика, это такая прикольная беспристрастная научная (подчеркиваю, научная) штука, которая на основании небольшой выборки экстраполирует результаты на большие системы. Так вот что я «нарыл».

Оказывается статистики на тему влечения к своему полу в интернете довольно много, и разброс цифр довольно таки внушительный. Цифры колеблются от 2% до 50%. И если «двум процентам» верю, то к пятидесяти процентам отношусь с напрягом. Но разобравшись в вопросе, понял что не нужно смешивать людей, реализующих однополое влечение в определенных действиях, с людьми , самоидентифицирующих себя как геи, лесбиянки или бисексуалы. Плюс, у разных людей – разное понимание, что такое половой акт. Научные «иконы», изучавших вопросы сексуальности Альфред Кинси (A. Kinsey) и Игорь Кон, дают именно такой разброс и поясняют его. Мужчины и женщины не представляют две отдельные субпопуляции — строго гетеросексуальную и строго гомосексуальную. На сексуальность индивида, по мнению ученых, влияет как минимум три мощных фактора:

генетические факторы;

предродовые факторы;

послеродовые факторы.

При этом нужно понимать, что сексуальная идентичность не всегда совпадает с истинной сексуальной ориентацией человека, и поэтому не равнозначна. Поэтому, как утверждают ученые, что «чистому» гомосексуалу , может быть психологически удобнее и комфортнее считать себя бисексуалом, чтобы меньше комплексовать по поводу собственной гомосексуальности. Такие люди создают семьи, рожают детей и относятся к своей гомосексуальнсти, как к эксперименту.

Недавно наткнулся в сети на историю чернокожего чемпиона мира по боксу, который имеет 10 (д е с я т ь, Карл, д е с я т ь) детей и красавицу жену. Фамилию не буду называть из этических соображений. Так, вот, этот брутальный самец реализовал свою гомосексуальнсть через съемки в порно фильме, где он предавался сексуальным усладам с другими мужчинами. Разразился скандал. Его узнали по характерным татуировкам. Тогда чемпион заявил, что ему предложили выпить какие-то таблетки и стопку водки, а дальше он ничего не запомнил. Спортсмен очнулся уже в поезде с гонораром за съемки что-то около 4000$ (маловато, как для статусного представителя бокса). Правда, он не обратился ни в суд, ни в полицию, а порностудия заявила, что никогда никого насильно и/или под воздействием наркотических веществ не принуждала к съемкам и что заявление мистера чемпиона «… это ложь и клевета, и мы намерены предпринять все возможные правовые меры, чтобы защитить наше доброе имя и репутацию от этих заведомо ложных и нелепых претензий". Кому интересно, может провести свое персональное расследование и «нарыть» порноролики с участием боксера, где он не выглядит обдолбанным, а скорее «энтузиастом» однополого секса.

Такие мужчины – не «субтильные девушки» в лабутенах, за косой взгляд легко отправят в нокаут любого поборника псевдо морали.

Кстати, очень яркой иллюстрацией такой «псевдоморали» является фильм «Дети Бога», в котором глубоко консервативный пастор, «сняв» парня в баре, на его вопрос: «Вы тот пастор, который призывает убиват геев?», ответил: «Что ненависть – позволяет сплотить людей». Хотя христианство учит любви, и не важно, что это любовь между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной или мужчиной и мужчиной. Потому что в рождении ребенка принимают участие три сущности – женщина, мужчина и Бог, и новорожденный не виноват, что он от рождения гетеро, гей или лесбианка.

И возвращаясь к цифрам:

гомосексуальное поведение оказывается значительно более распространенным, чем принято думать. Так, среди опрошенных Кинзи мужчин 48% признали в своем сексуальном опыте хотя бы один гомосексуальный контакт, в том числе 37% — с оргазмом, 25% мужчин между 16 и 55 годами пережили несколько таких контактов; 18% имели по крайней мере в течение 3 лет приблизительно равное число гомо- и гетеросексуальных контактов; 10% мужчин в течение этого срока (не менее 3 лет) вели исключительно гомосексуальную жизнь, а 4% остаются гомосексуалистами. Из опрошенных женщин 28% признали, что хотя бы однажды испытывали эротические чувства к другим женщинам; 19% к 40 годам имели хотя бы один фактический гомосексуальный контакт, причем 12% — с оргазмом, исключительно гомосексуальную жизнь вели 1% женщин.

Поэтому обобщая многочисленные статистически данные можно прийти к выводу, если вы живете в 10-ти этажном доме – то один этаж – «точно» заселяют гомосексуалы, пусть, на первый взгляд – это отличные семьянины, отзывчивые отцы и любящие матери. Одно другому не мешает. И от нашего с вами отношения к проблеме гомосексуальности зависит, выйдут ли из глубокого подполья наши близкие люди…

Всем любви и гармонии.





P.S. Звуки умертвив,

Музыку я разъял, как труп.

Поверил Я алгеброй гармонию.





Автор: Николай Юрьев