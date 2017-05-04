Туристический сезон на Херсонщине стартовал

После 89 февраля, Украину неожиданно накрыло лето. И народ, возбужденный солнцем и парой дополнительных дней праздника, активно принялся реализовывать свое право на отдых. Если во времена моей молодости, выбор был без выбора: транспоранты, демонстрация, водка, гулянка, то сейчас в южном граде Херсоне в зависимости от личных предпочтений можно было выбрать майский драйв по душе. Кто-то начал ночью носиться по небу на альтернативном транспорте, кто-то предпочел красный шабаш с мордобоем оплаченный СМИ из-за «поребрика», а кто-то сделал правильный выбор и отправился в первомайотмечать день рождения Каменской Сечи, что под Бериславом Херсонской области в селе Республиканец. Херсонской области есть чем похвалиться, и не только морским побережьем арбузами и помидорами, но и славной казацкой историей, которая творилась на берегах могучего Днепра.

Более 7тысяч жителей области решили отметить славную дату украинской истории – основание Каменской Сечи в 1709 году.Логистически – это сложное мероприятие. Такое количество людей нужно было привезти-увезти, обеспечить безопасность и санитарные нормы, накормить и веселить. Поэтому огромная благодарность невидимым организаторам. Мне повезло, добирался я до Каменской Сечи на перекладных. Сначала на ракете «Нубилона» по Днепру (лет 30 я так комфортно и быстро не путешествовал по воде) до Новой Каховки.

Херсон со стороны реки – впечатляет

Корабли на рейде придают ему морской романтики

Только взгляд на Херсон с Днепра позволяет остро понять, как не хватает городу набережной. Подходы к воде зажаты промышленной и частной застройкой.

Херсон – единственный город на Днепре, не имеющий собственной набережной. А те фрагментарные выходы к реке исковерканы частной предпринимательской инициативой и приватизацией

Проезжая под мостом, соединяющем Херсон и Олешье, я поинтересовался у губернатора: «… не мечтает ли он объединить два города?. Выгода обоюдная. Маленькие Олешки получают областной статус и все «плюшки» центрового областного города, а Херсон дополнительный инвестиционный драйв и добавляет в возрасте. Власть пока об этом не думает.

Рассматривая берега Днепра, понимаешь свою «временность» в этом мире

А вот и Новая Каховка

Ее называли Великой стройкой коммунизма.

Пересадка с ракеты на автобус

и уже нас встречают приветливые хозяева Каменской Сечи.

Праздник начался

Программа была разнообразной.

Официальной

И жизнеутверждающей

Каждый нашел занятие по душе

Какой праздник на Сечи без казацкой удали

Были и столичные цаци«Танок на МайданіКонґо». Отработали профессионально. Народ зажигал.

Туристический сезон на Херсонщине стартовал. А посмотреть есть на что

Праздник когда-то заканчивается. Благодарю за него. Когда вернулся в Херсон, город уже отдыхал.

Хорошим настроением поделился наш обозреватель Юрий ЖИТНЯК