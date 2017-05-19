Под кровавым солнцем препарировали власть в первый день «Мельпомены Таврии»

Пожалуй, самый ожидаемый спектакль ХІХ версии «Мельпомены Таврии» в девятнадцатый раз показанный Национальным театром им. Франко 19 мая в Херсоне был «Ричард ІІІ» Вильяма Шекспира.

Страшно подумать сколько раз обращались к истории тирана Ричарда ІІІ. Трактовку известного театрального режиссер Автандила Варсимашвили (художественного руководителя академического драматического театра имени Грибоедова в Тбилиси) сыграл звездный состав киевлян.





Вот только несколько имен:

Ричард III- народный артист Украины Бенюк Богдан;

Король Эдвард - народный артист Украины Мазур Василий

Георг, герцог Кларенс - народный артист Украины Ступка Остап;

Кардинал Борчер, Архиепископ Кентерберийский - народный артист Украины Шаварский Олег;

Герцог Бэкингем - народный артист Украины Богданович Алексей;

Граф Риверс - заслуженный артист Украины Шампиньон Александр;

Лорд Гастингс - народный артист Украины Стальчук Олег;

Лорд Стэнли - заслуженный артист Украины Рыбалевский Дмитрий;

Королева Елизавета - заслуженная артистка Украины Савченко Анжелика;

Королева Маргарита - заслуженная артистка Украины Корпан Наталья;

Леди Анна-заслуженная артистка Украины Шляхова Татьяна…





Еще одним героем трагедии было солнце. То солнце, которое украшало герб Йорков. Оно по ходу спектакля меняло свой цвет, превратившись в кровавый диск к концу спектакля.

Нарешті сонце Йорка обернуло

Звад наших зиму в літо світлодайне

І хмари, що над домом нашим висли,

Поховано в глибокім лоні моря.

Вінки звитяги нам чоло вінчають,

Пощерблена спокійно висить зброя,

Не грім війни - веселощі панують,

Не грубий марш, а музика чарівна.





Такими романтическими словами вступает Ричард ІІІ в роль. Но он не может веселиться и радоваться жизни, его гнетет природное уродство, за него он готов помститься всеми миру.





Тож, добре знаючи, що я коханцем

У дні солодкомовні ці не буду,-

Поклав собі негідником я стати

Й прокляв пусті забави наших днів.





С этих слов начинается хромая поступь лживого и коварного тирана к власти, опирающегося на кровавый меч. Ричард идет к власти от одного убийства к другому, ловко манипулируя человеческими слабостями. Когда нужно, его тонкий дрожащий голос лести, замаскированный словами любви, побуждает леди Анну простить ему убийства мужа и брата, и принять его предложение стать его женой, или поверить принцу Кларенсу в его братскую любовь. Все эти манипуляции артистами оформляются пластикой тел, которые точнее слов передают состояние героев. Дуэтом Ричард и Кларенс играют на воображаемых музыкальных инструментах, погружаясь в их совместное детство. А руки леди Анны и Ричарда сплетаются в экстазе любви и обмана. И слов не нужно, только чувства и музыка.

Но Ричард не исключение в своем моральном уродстве. Не он лично убивает, а искушая властью и деньгами, делает это чужими руками.

Его окружают такие же убийцы, на каких он равняется. Об этом мы узнаем из уст блаженной королевы Маргариты. Она проклинает всех и ее пророчества сбываются одно за одним.

Кроме символа кровавого солнца, которое висит, как злой рок над персонажами, в постановке Автандила Варсимашвили есть еще один многозначный символ, который, постоянно присутствует на сцене. Это помост, который служит еще и столом госсовета, и гробами. Этот символ читается, что власть замешана на смерти. Коллектив театра усмотрел в этом историческую параллель с современной Украиной. А в завершающем монологе Ричарда ІІІ Богдан Бенюк, на мой взгляд, вложил современный украинский военный контекст.

Згадайте, з ким ви матимете справу:

Це зграя волоцюг і дезертирів,

Намул бретонський, покидьки мерзенні,

Що переповнений їх виверг край,

Щоб гинули в пригодах одчайдушних.

Ваш мирний сон стривожили вони;

Ви мали землі і жінок прекрасних,-

їм треба землі взять, жінок зганьбити.





Думаю, что постановщик и актерский коллектив справились с задачей, которую ставили – препарировать власть и показать вероломную и хромую поступь, «алчущих» господства абсолютно лишенных совести, идущую к власти от одного убийства к другому.

«Закон нам - меч, і совість нам - кулак.»

Богдану Бенюку удалось создать живой психологический образ вероломного убого Ричарда ІІІ, а его звездные партнеры слаженно «сыграли короля».

Автор: Юрий Житняк.



