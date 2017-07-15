Красная дорожка фестиваля (Записи на коленке из фестивального дворца)

Сегодня, 14 июля в Одессе на Красной дорожке кинофестиваля зажигали. А раз зажигали, значит это кому-то же нужно? Если в прошлом году многие наряды и их владельцев, щеголявших перед публикой, заслуженно критиковали, за что некоторые СМИ просто «отфрендили» и лишили аккредитации, то в этом году Красная дорожка была воплощением успеха, роскоши и понтов. Ну, куда же без них в Одессе.

Поэтому в этом году к выбору костюмов подходили и серьёзно и системно. Мужчинам было проще - взял фрак напрокат и вперед, а роскошные дамы получили возможность «выгулять» дорогие наряды от лучших портных своей улицы (помните прекрасный одесский анекдот?)

Родители привели детей. Геи вывели в свет бойфрендов. Кому позволяла фигура, с помощью облегающего кроя подчеркивали свои безупречные контуры. Знаменитости дурачились перед камерами. Менее известные ВИПы фиксировали себя айфонами, чтобы тут же «выложиться» на фейсбуке.

Успел узнать: Викторию Тигипко со своим супругом Сергеем Тигипко, Труханова (мэра Одессы), губернатора Одесской области Максима Степанова, главу облсовета Анатолия Урбанского, участниц украинской женской театрально-музыкальной группы Dakh Daughters, Сибель Кекилли (исполнительница роли Шаи в сериале “Игра престолов”), Михаила Жванецкого, Бориса Барского, актера Олега Филимонова.

Получил и я свою порцию славы. Дважды у меня пытались взять интервью центральные каналы «1+1» и «Украина». Жаль, что быстро не вошел в роль Голохвастова и не наговорил с три короба. А так все прошло чинно и благородно, как у всех (в Каннах, Берлине или Сочи).

Организаторы кинофестиваля из 911 фильмов из 81 страны отобрали 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании. Все они будут соревноваться за Гран-при ОМКФ — «Золотого Дюка», а также и за другие награды Международного конкурса. Еще не поздно самим принять участие в празднике кино в гостеприимной Одессе. А вот и она, волшебная и немножко безбашенная Красная дорожка фестиваля:





Юрий Житняк, обозреватель



