Цього тижня – Мандрівний Docudays UA на Херсонщині

Традиційно в жовтні стартував XIV Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Цього року найкращі документальні фільми про права людини зможуть побачити мешканці понад 250 міст і містечок України. З 10 по 17 грудня Мандрівний Docudays UA завітає до Херсонської області. Географія Мандрівного Docudays UA на Херсонщині цього року - 7 населених пунктів, (м. Херсон, м. Берислав, м. Гола Пристань, м. Каховка, м. Нова Каховка, с. Східне, с. Музиківка Музиківської ОТГ) та 7 районів області (Каланчацький, Новотроїцький, Білозерський, В. Олександрівський, Генічеський, Скадовський, Чаплинський).

Покази та обговорення фестивальних фільмів відбуватимуться у кінотеатрах, будинках культури, вищих навчальних закладах, коледжах, школах, бібліотеках, картинних галереях. Глядачі, а це молодь (учні та студенти), учасники АТО, переселенці, мешканці громад, зможуть поспілкуватися з правозахисниками, юристами та громадськими активістами. Заплановано близько 50 відкритих і спеціальних показів.

Організатори Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в Херсонській області:

ГО «Нова генерація»

Херсонський обласний фонд милосердя і здоров’я

Партнери Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в Херсонській області:

•ГО «Режисер.орг»

•Громадсько-політичний незалежний тижневик «Вгору»

•Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара

•Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки

•Бібліотека-філіал №3 Херсонської ЦБС

•Кіноклуб «Кінолюбителі Херсону»

•ХОЦ «Успішна жінка»

•Кримськотатарський культурно-спортивний центр «Куреш»

•Кінотеатр «Ювілейний», КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради

Головна тема цьогорічного фестивалю має назву «Чотири градуси» та присвячена проблемі зміни клімату й захисту довкілля. Екологи прогнозують: до кінця сторіччя саме на стільки підніметься середня температура на Землі, що спровокує природні катаклізми на планеті. Фестиваль пропонує відвідувач(к)ам стати каталізатором змін і подивитися на питання захисту довкілля з різних точок зору – не лише через кіно, а й через правопросвітницькі та правозахисні заходи, дискусії, екоакції.

Про глобальну торгівлю китами, дельфінами й моржами – бізнес, сповнений жорстокості та корупції – розповідає фільм «Народжені бути вільними» (режисерка Ґаяне Петросян). Це відважне викривальне дослідження від журналісток-дайверок отримало приз глядацьких симпатій на Docudays UA-2017. Реалізуючи своє право на місто, мешканці Стамбула виступають проти комерціалізації публічного простору – у стрічці «Audience Emancipated: Боротьба за кінотеатр «Емек». «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» (режисер Аскольд Куров) присвячена історії судового процесу над українським режисером, незаконно ув’язненим у Росії. Серед емоційно потужних фільмів – стрічка «Боротьба Джамали». Це дуже особистий і потужний портрет надзвичайно талановитої жінки, а також пісні і виступу, які пролили світло на історичні події та сучасну політичну ситуацію. Журналістка Елін Йонссон зафільмувала життя Джамали та її родини в Україні і Криму, змалювавши її трагічну сімейну історію та нинішню неспокійну ситуацію і складність становища кримських татар у наш час. Вікритий показ цього фільму у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Гончара, який відбудеться о 15.00 14 грудня та продовжиться дискусією у форматі Живої Бібліотеки, де «живими книгами» стануть представники і представниці кримськотатарського народу, зокрема громадські активісти.

Зворушливі історії про дорослішання розповідають фільми з програми DOCU/ЮНІСТЬ. Серед них – «Dixie Land» Романа Бондарчука про дивовижний дитячий джаз-бенд на березі Чорного моря. Цього літа стрічка отримала нагороду на Одеському кінофестивалі-2017 як найкращий український повнометражний фільм.

Розпочався фестиваль 10 грудня, у Міжнародний День Прав людини, вуличною інформаційною акцією «Голос дитини проти домашнього насильства». Мета акції - привернути увагу громадськості (в основному дорослих) до проблеми насильства щодо дітей та жорстокого поводження з ними. Під час відкритих показів у м. Херсоні мешканці міста зможуть приєднатись до щорічної глобальної кампанії Amnesty UA на захист людей, права яких були порушені! Зокрема, серед героїв цього Марафону - кримськотатарський активіст та еколог, що рятує унікальний тропічний ліс. Кожний з охочих зможе підписати петицію на підтримку сьоми захисників прав людини.

Завершить цьогорічний фестиваль вже традиційна Ніч документального кіно у бібліотеці-філії № ЦБС м. Херсона 16 грудня, яка розпочнеться о 19.00 і під час якої всі бажаючі зможуть переглянути найширший перелік фестивальних фільмів.

Партнерами фестивалю в регіонах України є 51 провідна молодіжна, громадська та правозахисна організації та 205 кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA. Детальніше з програмою регіональних показів можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA www.traveling.docudays.org.ua.

Мета Мандрівного фестивалю

Сприяти популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

Місія Мандрівного фестивалю

Ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися найталановитіше та найактуальніше документальне кіно з усього світу. Таким способом сприяємо розвитку критичного мислення, формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності. Реалізуючи нашу місію, також сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

Фестиваль – неполітичний і некомерційний.

Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA проходить за підтримки Посольства Швеції в Україні