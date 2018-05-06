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Вікіспільнота Херсонщини представила найкращі фотографії природних та історичних пам'яток України

Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій 
Херсонська централізована бібліотечна система є традиційним майданчиком для діяльності Вікіспільноти Херсонщини. І великою честю є вже вдруге приймати виставку фотографій-переможців конкурсів Української Вікіпедії «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам’ятки».

Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій 

Відкриття виставки відбулося в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки 3 травня, вона працюватиме тут до 17 травня включно.

Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій 
На виставці представлено 21 фото, що перемогли в цих всеукраїнських конкурсах минулого року. Серед них – і художня світлина з Джарилгача.

Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій 
Виставка є для херсонців можливістю не лише насолодитися краєвидами України, але й нагодою долучитися до цьогорічних конкурсів Української Вікіпедії: конкурс «Вікі любить Землю» триває протягом травня, а «Вікі любить пам’ятки» відбудеться у вересні.
Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій
А херсонців запрошуємо відвідати виставку протягом її перебування у нашому місті. Центральна бібліотека ім. Лесі Українки, де виставка експонується, знаходиться за адресою вул. Потьомкінська, 97 (неподалік від площі Ганнібала).

Вікіспільнота Херсонщини представила виставку унікальних фотографій скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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