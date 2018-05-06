Вікіспільнота Херсонщини представила найкращі фотографії природних та історичних пам'яток України

Херсонська централізована бібліотечна система є традиційним майданчиком для діяльності Вікіспільноти Херсонщини. І великою честю є вже вдруге приймати виставку фотографій-переможців конкурсів Української Вікіпедії «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам’ятки».Відкриття виставки відбулося в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки 3 травня, вона працюватиме тут до 17 травня включно.На виставці представлено 21 фото, що перемогли в цих всеукраїнських конкурсах минулого року. Серед них – і художня світлина з Джарилгача.Виставка є для херсонців можливістю не лише насолодитися краєвидами України, але й нагодою долучитися до цьогорічних конкурсів Української Вікіпедії: конкурс «Вікі любить Землю» триває протягом травня, а «Вікі любить пам’ятки» відбудеться у вересні.А херсонців запрошуємо відвідати виставку протягом її перебування у нашому місті. Центральна бібліотека ім. Лесі Українки, де виставка експонується, знаходиться за адресою вул. Потьомкінська, 97 (неподалік від площі Ганнібала).