Депутати присвоїли бібліотеці № 14 ім'я Миколи Чернявського
В квітні була створеная ініціатива по присвоєнню Бібліотеці № 14 імені Миколи Чернявського (1868-1938 рр.). В травні в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки пройшли Громадські слухання, учасники яких одноголосно підтримали перейменування.
І ось тепер ми можемо офіційно повідомити, що Херсонська міська рада ухвалила присвоїти ім'я видатного українського інтелектуала, письменника та громадського діяча Бібліотеці-філії № 14 Херсонської централізованої бібліотечної системи.
Нагадуємо, що Микола Чернявський народився 3 січня 1868 року у селі Шахове Добропільського району Донецької області. Перші вірші почав писати 1889 року. Видав збірки "Пісні кохання", "Донецькі сонети", "Зорі". 1903 року переїхав до Херсона.
У Херсоні він працював у губернському земстві, в учительській семінарії, комерційному училищі, кооперативному технікумі, сільськогосподарському технікумі, технічній профшколі і викладачем української мови і літератури Херсонського інституту народної освіти.
Після початку Української Революції Чернявський очолив у Херсоні товариство "Українська хата". 16 квітня 1917 року організація провела 25-тисячний мітинг на підтримку Української Народної Республіки.
Після поразки УНР Чернявський залишився під владою більшовиків. З 1933 року його твори перестали друкуватися, згодом Чернявського заарештували за участь у націоналістичній організації і стратили в ніч з 19 на 20 січня 1938 року.