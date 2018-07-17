Депутати присвоїли бібліотеці № 14 ім'я Миколи Чернявського

В квітні була створеная ініціатива по присвоєнню Бібліотеці № 14 імені Миколи Чернявського (1868-1938 рр.). В травні в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки пройшли Громадські слухання, учасники яких одноголосно підтримали перейменування.





І ось тепер ми можемо офіційно повідомити, що Херсонська міська рада ухвалила присвоїти ім'я видатного українського інтелектуала, письменника та громадського діяча Бібліотеці-філії № 14 Херсонської централізованої бібліотечної системи.



