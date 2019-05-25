«Мельпомена Таврии» как культурная дипломатия

Культурная дипломатия

И Международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии - 2019» как ее яркое проявление - так настаивает Президент фестиваля Александр Книга. Да, конечно. Но роднее, и душевнее, и ближе, и ярче, и глубже, и шире все наше театральное искусство, чем дипломатия («является средством осуществления внешней политики государств»), чем понятие политическое, большей частью задокументированное в государственных бумагах, имеющее мало отношения к повседневной жизни людей, всяких и разных. Скорее, «Мельпомена» как культурная дипломатия внутри диалога культур на уровне ноосферы, ибо культура не может мешать культуре, культура мешает только бескультурью. Этот «символический капитал культуры» в глобальной политической борьбе и является бесценным вкладом нашего театра в мир на земле и процветание - взаимопонимание людей. Хоть и громко сказано, но ничего не попишешь: диалог культур это уже правда, необходимая не просто для украшения, но насущная для выживания как Запада, так и Востока.

Некоторые открытия современной философской и культурологической мысли настаивают на том, что иллюзия европоцентризма питалась на протяжении двух с половиной столетий успехами западной цивилизации. Но в последние десятилетия кризис европоцентризма предстал в трех безутешных аспектах: цивизационное одиночество - победоносные иллюзии - проблемный эгоизм (один против всех). (С. Хантингтон «Столкновение цивилизаций?», А. Домбровский «Украина на разломе цивилизаций», М. Нічога Зіткнення цивілізацій посеред України, И. Лесев, «Украина: цивилизационный разлом», И. Василенко, «Политическая глобалистика»).





Цивилизационное одиночество. Сейчас западный мир находится в пессимистической, «оборонной» фазе и проникается метафизической тревогой по поводу своего цивилизационного одиночества. Программа технологизации последовательно ведет к созданию целиком постчеловеческого мира. Философы утверждают, что за смерть Бога в политике человек заплатил самую страшную цену - он потерял самого себя. Об этом предупреждал еще Достоевский: если Бога нет — все дозволено, а значит, и самое худшее — право на бесчеловечное в человеке. Но Бог не умер только в одной сфере человеческого бытия – в самой эфемерной, в ноосфере, в культуре, в искусстве, и в Театре. И наш международный фестиваль «Мельпомена Таврии» – туда же.

Цивилизационный подход активно использовался в изучении истории (Данилевский, Шпенглер, Тойнби), но роль цивилизационного фактора в политологии и культурологии активно стал рассматриваться лишь после выхода в свет в 1993 году статьи Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций?» Каждый культурно-исторический тип формирует собственные идеалы, на основании которых строится политическая система общества. Теория «столкновения цивилизаций» Хантингтона рисует модели грядущего конфликта в новом мире, где основным источником конфликтов будет уже не идеология и не экономика, а важнейшие границы, разделяющие человечество – и это границы культур. Для преодоления этих границ и необходим Диалог культур. Хантингтон вводит эвристические понятия: цивилизационная идентичность, самосознание, линии разломов между цивилизациями.

Украина на разломе цивилизаций – так Хантингтон определяет наше положение в мире. А. Домбровский определил ситуацию в Украине поэтическим образом: «Украинский крест». Два цивилизационных разлома в Украине - «горизонтальный» и «вертикальный» - создают образ КРЕСТА: разлом горизонтальный - столкновение между христианством и исламом, которое определило духовную будущность Украины; разлом вертикальный - это многолетний цивилизационный конфликт между православием (восточным христианством) и католицизмом (западным христианством). Одним из проявлений этого «креста» стала борьба между этнически близкими славянскими народами (поляки, русские, украинцы), что стало трагической линией разлома духовности и морали в начале XXI века.

Михаил Ничога в своей статье «Зіткнення цивілізацій посеред України» (2010 г.) утверждал, что причина разлома не в религии, а в разных цивилизациях внутри Украины. «Одні й ті самі люди за одні й ті самі вчинки в одному випадку вважаються героями, в іншому злочинцями. Причому не на рівні персональних уподобань, а на рівні рішень державних інституцій» Автор считает, что это раскол между евразийской и западной цивилизациями, и делает вывод: «Складно уявити більший контраст сусідніх країн, ніж політичні свободи Литви та досконалий деспотизм Московії. Як бачимо, свідоцтва принципової різниці двох політичних культур можна знайти в неймовірній історичній давнині».





Украина сегодня - заложница цивилизационного разлома и расколотая страна. Спасение – только в культуре, ибо политика провалилась. И снова вспоминаем про наш театральный фестиваль как снятие этого разлома, в меру своих сил и возможностей.

Писатель В. Нейпол утверждал, что западная цивилизация — универсальна и годится для всех народов, но при этом на глубинном уровне западные представления и идеи фундаментально отличаются от тех, которые присущи другим цивилизациям. В исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддистской и православной культурах почти не находят отклика такие западные идеи, как индивидуализм, либерализм, конституционализм, права человека, равенство, свобода, верховенство закона, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства. Усилия Запада, направленные на пропаганду этих идей, зачастую вызывают враждебную реакцию против "империализма прав человека". Западная цивилизация является одновременно и западной, и современной. Незападные цивилизации попытались стать современными, не становясь западными. В долгосрочной перспективе надо ориентироваться на поиски сходства между западной и другими цивилизациями, ибо, по мнению ученых, в обозримом будущем не сложится единой универсальной цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций, и каждой из них придется учиться сосуществовать со всеми остальными.

С.Хантингтон предложил модель «столкновения цивилизаций», которая явно бросает вызов духу цивилизационной терпимости. Различные цивилизации, с его точки зрения, вырабатывают разные культурные ценности, которые гораздо труднее примирить, чем конфликт классов как идеологий. Сырой материал культурных традиций всегда использовался и будет использоваться политиками для обоснования своих целей. Поэтому процесс формирования культурных ценностей продолжается сегодня, как и тысячелетия назад. Вопрос о том, грозит ли нам «столкновение цивилизаций», это во многом вопрос осознанного выбора политическими элитами своего ответа на вызов других культур. И наш театральный фестиваль как созидание нового самосознания политической элиты сейчас глубоко востребован, судя по аншлагам





Мультикультурализм

Утраченные иллюзии. Не случилось великого котла переплавки, чтобы при этом «все равные – все разные» остались нетронутыми. Но вот второе десятилетие ХХІ века возрождает это понятие, дает ему второе дыхание, новые большие надежды, томительные ожидания и рьяные начинания. Три культуры восточнославянские еще как могли бы диалогизировать – все бы хорошо да ничего бы, если бы одна не убивала другую. Где говорят пушки – музы молчат. Какой уж тут мультикультурализм! Великая русская культура не может убить великую украинскую культуру, это может сделать только великое российское бескультурье. Мультикультурализм как политика сохранения и развития в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий пока живет только в культуре и искусстве. Да в нашем театральном фестивале.





Диалог культур

Его Правда – в катарсисе после каждого спектакля театрального фестиваля «Мельпомена Таврии». Только так можно возвысить душу человека, который больше никогда не ударит по голове братьев наших меньших и не запустит грады на других людей… Даже если они за «великую и неделимую», а мы за «вільну и незалежну» – все равно нужен лишь ДИАЛОГ, а не снайперы, автоматы, грады, бомбы, пушки. Они нужны только варварам и каннибалам.





Михаил Бахтин для меня в вопросах культурного диалога – «наше все»! Понять ДРУГОГО человека (страну, культуру, эпоху, поколение и т.п.) можно только в зеркале абсолютного сочувствия – это Бахтин. Мировоззренческое значение слез. Диалогическая интуиция. Важен ТОН. Несказанное как регулятивная идея творческого сознания. Мысль смывает все поставленные ранее точки. Диалогическая открытость художественного мира как его самая сущность. «Легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством» - и это все Бахтин! Лучше не скажешь.





Экзистенциальная терапия Виктора Франкла изложена в его основополагающем труде «Человек в поисках смысла» (1959 г.) и она внесла свой вклад в концепцию Диалога культур. Он описывает личный опыт выживания в концентрационном лагере и излагает свой психотерапевтический метод нахождения смысла во всех проявлениях жизни, даже самых страшных, тем самым создавая стимул к продолжению жизни. Он пришел к выводу, что отсутствие смысла является главнейшим стрессом для человека. И его терапия сегодня – лекарство от пандемии депрессии во всем мире. И этим же лекарством для души является театр, а наш фестиваль – это концентрированный раствор желанных смыслов и поисков.

Рождение культуры, по концепции Шпенглера (еще один кирпичик в замок Диалога культур), есть пробуждение великой души. Когда огонь души затухает, она вступает в свою последнюю стадию — стадию цивилизации. Характерными признаками цивилизации являются космополитизм и города-гиганты, научный атеизм или мертвая метафизика вместо истинной религии, масса вместо народа. У каждой великой культуры есть свой первообраз, чистый тип или идеальная форма. Каждой из них присуще особое миро-чувствование, особые желания, надежды и страсти. История любой культуры представляет собой «полную аналогию» с историей отдельного человека или животного, дерева, цветка.





А.Тойнби говорит о том, что развитие цивилизаций происходит благодаря усилиям неординарных, творческих личностей, в которых наиболее полно раскрываются возможности человеческой природы. Творческое меньшинство импульсивно воздействует на рядовых членов общества, которые способствуют претворению в жизнь их возвышенных идей. Мимесис (подражание) стимулирует непрерывное осуществление в истории этого процесса. Ну еще бы! И театр, и театральный фестиваль – тоже про ЭТО.





Космос культуры никогда не был для человека прозрачным миром ясных и отчетливых идей, он неизменно представал перед ним как таинство свершившихся форм. В этом один из великих парадоксов культуры: являясь творением человека, она остается для него чудом и тайной. Поэтому проблема интерпретации символов культуры всегда была в высшей степени актуальной. А сколько мнений – расхождений – концепций и чувств вызывает каждый спектакль на театральном фестивале? Театр как чудо и тайна…

Вдох - выдох

И тут Мельпомена Таврии как Международный театральный фестиваль – это мощный вдох-выдох Диалога культур, нового обнадеживающего этапа мультикультурализма и той самой культурной дипломатии. Человечеству требуется новый глобальный социокультурный импульс. Откуда же ему прийти, как не из культуры – искусства – театра? И из театральных фестивалей в Херсоне, в Украине, в мире.





Эпилог для разрядки напряженности





Что проку жить? Ответь — зачем вы, дни?

И следующий вопрос — зачем вы, ночи?

Ответь мне, но, пожалуйста, короче,

В двух-трех словах, волынку не тяни.





Ах, ты не можешь?! Ну, так извини,

Тогда не вижу смысла… Ах, не хочешь?!

Так что же ты мне голову морочишь?

Труды и дни — на кой мне хрен они?





Молчишь? Молчи, молчи. Игра в молчанку

Ужель так увлекательна? С подранком,

С мышонком веселей играет кот!





И буйный Рим ликует веселее,

Любуясь кровью в страшном Колизее…

Да что «вот именно»?! Что именно-то вот?!

(Тимур Кибиров)





Автор Галина Бахматова