Пам'яті Маріуша Заруського
В Україні про генерала вперше заговорили лише на початку 90-х років. У 1999 році за допомогою краєзнавців Херсона вдалося виявити ймовірне місце поховання в’язнів місцевої тюрми та встановити надгробок на могилі М.Заруського. У тому ж 1999 році до Херсону в дар католицькій громаді міста були доставлені дзвін “Генерал Заруський” та пам’ятна дошка з написом: “Для того, котрий полюбив гори і моря, а понад усе – Вітчизну і цієї любові навчав своїх вихованців”.
25.02.2014 р в м. Херсоні на старому цвинтарі в центрі міста невідомими особами відбулось осквернення могили відомого польського командира генерала Маріуша Заруського.
Ми, громадські та політичні організації Херсонщини, глибоко обурені даним фактом і вимагаємо від правоохоронних органів знайти винуватців і покарати їх згідно із законами України.
Нам соромно, що такий факт відбувся на території Херсонщини. В той час, коли керівники, дипломати та громадські організації Польщі роблять все можливе на благо розвитку України, як європейської цивілізованої держави, допомагають в наданні допомоги постраждалим під час останніх подій в Україні, найшлись нелюди, варвари, які соромлять український народ і зробили ці прикрі та недопустимі дії.
Віримо, що це не пов’язано з проявом неповаги до видатного командира генерала Маріуша Заруського та дружнього польського народу.
Ми готові долучитись до виправлення ситуації і будемо робити все можливе , щоб не допустити подібних дій на території Херсонщини
Голова Херсонської обласної організації Української Народної Партії Тарас Дідух.