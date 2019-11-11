Пам'яті Маріуша Заруського

Представники польського товариства разом із священником із місцевого костьолу вклонилися видатному поляку, який загинув у Херсонській тюрмі НКВС.

Маріуш Заруський (пол. Mariusz Zaruski) (31 січня 1867, Думанів — 8 квітня 1941, Херсон) - видатна людина не тільки для Польщі. Громадський діяч, фотограф, художник, поет і письменник, моряк, яхтсмен і мандрівник, підпільник, політичний висланець, легіонер, улан, бригадний генерал польської армії і ад'ютант президента Республіки Польща, один із засновників польських скаутів - товариства харцерів.

Життя Маріуша Заруського тісно пов’язане з Півднем України. Він навчався і працював у Одесі, Миколаєві, а останні роки життя провів у Херсоні. Це сталося так: на 75 році життя Заруський був заарештований у Львові, як "соціально небезпечний елемент". Його етапували до Херсону, де він й помер у в'язниці від холери та похоронений на старому кладовищі.

В Україні про генерала вперше заговорили лише на початку 90-х років. У 1999 році за допомогою краєзнавців Херсона вдалося виявити ймовірне місце поховання в’язнів місцевої тюрми та встановити надгробок на могилі М.Заруського. У тому ж 1999 році до Херсону в дар католицькій громаді міста були доставлені дзвін “Генерал Заруський” та пам’ятна дошка з написом: “Для того, котрий полюбив гори і моря, а понад усе – Вітчизну і цієї любові навчав своїх вихованців”.

25.02.2014 р в м. Херсоні на старому цвинтарі в центрі міста невідомими особами відбулось осквернення могили відомого польського командира генерала Маріуша Заруського.

Ми, громадські та політичні організації Херсонщини, глибоко обурені даним фактом і вимагаємо від правоохоронних органів знайти винуватців і покарати їх згідно із законами України.

Нам соромно, що такий факт відбувся на території Херсонщини. В той час, коли керівники, дипломати та громадські організації Польщі роблять все можливе на благо розвитку України, як європейської цивілізованої держави, допомагають в наданні допомоги постраждалим під час останніх подій в Україні, найшлись нелюди, варвари, які соромлять український народ і зробили ці прикрі та недопустимі дії.

Віримо, що це не пов’язано з проявом неповаги до видатного командира генерала Маріуша Заруського та дружнього польського народу.

Ми готові долучитись до виправлення ситуації і будемо робити все можливе , щоб не допустити подібних дій на території Херсонщини

Голова Херсонської обласної організації Української Народної Партії Тарас Дідух.

З того часу могила Маріуша Заруського завжди перебувала в центрі суспільної уваги.







