» » Пам'яті Маріуша Заруського

Пам'яті Маріуша Заруського

На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха
Сьогодні, з нагоди Дня Всіх Святих, Херсонська організація "Полонія" відвідала місце поховання бригадного генерала Маріуша Заруського. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів та зробив фотографії Володимир Макуха
Представники польського товариства разом із священником із місцевого костьолу вклонилися видатному поляку, який загинув у Херсонській тюрмі НКВС.
На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха На могилі Маріуша Заруського. 5 листопада 2019 року. Фото Володимир Макуха  
Маріуш Заруський (пол. Mariusz Zaruski) (31 січня 1867, Думанів — 8 квітня 1941, Херсон) - видатна людина не тільки для Польщі. Громадський діяч, фотограф, художник, поет і письменник, моряк, яхтсмен і мандрівник, підпільник, політичний висланець, легіонер, улан, бригадний генерал польської армії і ад'ютант президента Республіки Польща, один із засновників польських скаутів - товариства харцерів.
Життя Маріуша Заруського тісно пов’язане з Півднем України.  Він навчався і працював у Одесі, Миколаєві, а останні роки життя провів у Херсоні. Це сталося так: на 75 році життя Заруський був заарештований у Львові, як "соціально небезпечний елемент". Його етапували до Херсону, де він й помер у в'язниці від холери та похоронений на старому кладовищі.

В Україні про генерала вперше заговорили лише на початку 90-х років. У 1999 році за допомогою краєзнавців Херсона вдалося виявити ймовірне місце поховання в’язнів місцевої тюрми та встановити надгробок на могилі М.Заруського. У тому ж 1999 році до Херсону в дар католицькій громаді міста були доставлені дзвін “Генерал Заруський” та пам’ятна дошка з написом: “Для того, котрий полюбив гори і моря, а понад усе – Вітчизну і цієї любові навчав своїх вихованців”.

1999 рік. Встановлення колокола Маріуша Заруського біля костьолу 

 У місці ймовірного поховання старого генерала товариство "Полонія" встановила пам'ятний знак. У квітні 2011 році могилу відвідала висока польська делегація. З цього року до могили регулярно приходять люди, за могилою доглядають городяни. Хоча, траплялися й драматичні моменти. Так під час буремних подій революції наприкінці лютого 2014 року невідомі провокатори сплюндрували могилу генерала. З цього приводу представники Української народної партії навіть зробили різку заяву: 
Вшанування пам'яті Маріуша Заруського. Квітень 2011 року 

25.02.2014 р в м. Херсоні на старому цвинтарі в центрі міста невідомими особами відбулось осквернення могили відомого польського командира генерала Маріуша Заруського.

   Ми, громадські та політичні організації Херсонщини, глибоко обурені даним фактом і вимагаємо від правоохоронних органів знайти винуватців і покарати їх згідно із законами України. 

   Нам соромно, що такий факт відбувся на території Херсонщини. В той час, коли керівники, дипломати та громадські організації Польщі роблять все можливе на благо розвитку України, як європейської цивілізованої держави, допомагають в наданні допомоги постраждалим під час останніх подій в Україні, найшлись нелюди, варвари, які соромлять український народ і зробили ці прикрі та недопустимі дії.

   Віримо, що це не пов’язано з проявом неповаги до видатного командира генерала Маріуша Заруського та дружнього польського народу. 

  Ми готові долучитись до виправлення ситуації і будемо робити все можливе , щоб не допустити  подібних дій на території Херсонщини

Голова Херсонської обласної організації Української Народної Партії Тарас Дідух.

2015 рік 
 З того часу могила Маріуша Заруського завжди перебувала в центрі суспільної уваги.




скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica