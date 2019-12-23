Родом з Херсона: новітня роман-газета змінила ім’я

24 грудня в Кризовому медіа-центрі.Херсон відбулася прес-конференція – презентація нового всеукраїнського літературного видання «Дебют-газета», яке вже здійснило фурор серед письменників та читачів з усіх куточків України і яку вже називають літературною сенсацією 2019 року. Газета-книга з великим накладом та помірною ціною була заснована херсонським видавництвом.

«Дебют-газета» створена саме для тих, хто підтримує нову тенденцію читати сучасні літературні твори в друкованому вигляді. Під глянцевою обкладинкою формату А3 на 164 сторінках розміщені нові твори українських авторів з різних куточків України: вже відомих письменників, але є і дуже талановиті початківці.

Спікери Михайло Новицький, шеф-редактор «Дебют-газети» та Вікторія Новицька, головний редактор цього видання, презентували перші два номера книжки та відповіли на запитання журналістів.

Чому з´явилося це видання в часи, коли багато газет не витримують конкуренції з Інтернетом та припиняють своє існування?

Тисячі авторів, навіть відомих та успішних, мріють оперативно побачити свої твори на папері. Саме для цього була створена «Дебют-газета» - товсте періодичне видання. Шанувальники сучасного українського слова, і читачі, і письменники, чекали на періодичне видання, яке б було цікавим та спонукало до творчості. Від співпраці з жодним Інтернет-виданням автор не буде у такому захваті, як від відкриття свого твору, щойно надрукованого на папері. Читачі одержують класні твори у різних жанрах та стилях написання, які ще не видавалися, від відомих та починаючих авторів із різних міст найбільшої за площею країни Європи. Читаючи «Дебют-газету», ви майже фізично відчуєте, як це видання, завдяки майстрам пера, об’єднує схід і захід України, її північ та південь.

Ідея нового літературного видання виникла після детального аналізу проблем талановитих письменників, які не можуть достукатися до читачів, бажаючих знайомитися з відбірною сучасною українською прозою та поезією за помірну ціну. Справа в тому, що книжкові видавництва цікавлять об'ємні рукописи романів, теми яких вони часто самі замовляють «розкрученим» авторам. І в цьому немає нічого поганого - без комерційної складової книговидавництво не існуватиме. А сотням талановитих авторів «неформату» залишалося друкуватися за свій рахунок і мати проблеми з розповсюдженням, або писати «в стіл». Навіть переможці деяких номінацій найкращого в світі (зі слів всесвітньо відомого Пауло Коельйо) конкурсу рукописів «Коронація слова» не могли побачити свої твори на папері.

Друковане видання можна потримати в руках, твір, розміщений в ньому, не загубиться серед терабайтів інформації, якою постійно поповнюється Інтернет, його приємно читати та можна подарувати, в кінці кінців!

«Дебют-газета», як і інша періодика, обов’язково потрапляє до центральних бібліотек країни.

Ми друкуємо те, що не виходило на папері, тобто це дебют не автора, а твору.

Уже утворилася черга з бажаючих перевести твори з цифрового формату, який донедавна був таким популярним, на папір. Ми бачимо у зацікавленій сучасною літературою молоді тенденцію читати на папері. Хто багато читає, врешті-решт, буде керувати тими, хто дивиться телебачення – як каже народна молва. «Дебют-газета», розповсюджуючись країною, починає жити своїм життям: автори об’єднуються, проводять спільні презентації своїх творів.

Звідки автори дізнаються про видання і що треба для того, щоб надрукуватися у «Дебют-газеті»?

Твори на розгляд приймаються через заявку на сайті: www.debiute.com Тел.: (067) 25­87­000 Е­-mail: debiutgazeta@gmail.com Facebook: Debiut Gazeta

Бажаючі надрукуватися надсилають свої твори на розгляд редколегії тільки в електронному вигляді та повинні ознайомитися з правилами (інформація є в кожному номері газети та на сайті www.debiutе.com Відомих, успішних та досвідчених письменників та поетів, які погодилися увійти до складу редколегії на громадських засадах, долучають як експертів. Після узгодження твір потрапляє на остаточну вичитку коректорами та верстається на сторінках поточного або одного з наступних номерів. Згідно з правилами, є обмеження в кількості авторів з одного міста в одному номері.

Де придбати видання? Як розповсюджується «Дебют-газета» і чи є вона в бібліотеках країни?

Автори не отримують від нас гонорарів, але отримують головне: тисячі вдячних читачів зі усіх куточків країни. «Дебют газету» можна придбати в кіосках з пресою у Києві, Львові, Вінниці, Херсоні, Рівному, Чернігові... Цей перелік міст постійно поповнюється. За роздрібною ціною 35 гривень це видання пропонують великі поштові відділення по всій країні. Також через «Укрпошту» або через сайт газети читачі та бібліотеки масово оформлюють передплату на «Дебют-газету», яка в 2020 році виходитиме 6 разів. Її часто порівнюють з «Роман-газетою» радянських часів. Схожість дійсно є, але суто україномовна «Дебют-газета» краща за кількома критеріями - більше сторінок, збільшений шрифт, який можна читати без окулярів, цікаві твори різних жанрів від двох десятків авторів.

Передплата: до кінця 2020 року вийде ще 5 номерів «Дебют-газети». Вартість – 200 грн. (плюс поштове оформлення), індекс – 60823 (на стор. 30 Каталогу видань України). Звертайтеся до відділення зв’язку «Укрпошти», або за кілька хвилин ви можете оформити передплату за посиланням на нашому сайті debiute.com.

Почитати «Дебют-газету» можна в більшості обласних, міських та районних бібліотек країни, які отримують її за передплатою. Редакція звертається до всіх, хто може допомогти знайти державне чи грантове фінансування для передплати Дебют-газети для усіх без винятку книгарень – як шкільних, так і сільських. Бо мешканцям глибинки набагато важче долучитись до сучасної української літератури, а прагнення є велике.

Яка подальша доля авторів та їх творів, які побачили світ завдяки «Дебют-газеті»?

На деякі твори, надруковані в «Дебют-­газеті», вже звертають увагу представники різних галузей нашої культури: видавці книжок, кіно продюсери, режисери театрів, виконавці пісень та композитори. Тому з впевненістю можемо сказати, що «Дебют-­газета» – це колиска успіху українського друкованого слова, фундамент розвитку національного культурного продукту. Співпраця з конкурсом «Коронація слова» надає можливості авторам-переможцям будь-якої номінації надрукувати свої конкурсні твори в «Дебют-газеті» позачергово.

Так сучасна література продовжує зачаровувати нас своїм образним світом.