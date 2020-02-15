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Пошук щастя із присмаком рислінгу

Вистава

В Херсоні розпочався театральний фестиваль «ЛЮТИЙ ЛЮТИЙ» присвячений видатному театральному діячу Всеволодові Мейерхольду, який  залишив яскравий слід в театральній історії Херсону. 
Про цей фестиваль знає вузьке коло місцевих поціновувачів сучасного театрального мистецтва, які зробили  з нього традицію і кожний рік очікують її, щоб під келих улюбленого Всеволодом Ємільйовичем «Рислингу» поспілкуватись «за мистецтво», знати «what’s hot, what’s new».
 Фестиваль триває, тому я не буду зупинятись на кожній події, яка заслуговує на окремий аналіз і увагу, а лише доторнкнусь до театральної події в рамках фестивалю, яка викликала здебільше негативні емоції це новаторська постановка «Департамент щастя» Андрія Мая та Миколи Гоманюка, які постійно створюють навколо себе vibe, якісь коливання.
Ось як представили спектакль "Департамент щастя" у репортажі "Херсон UA"
Я деякий час досліджую питання «Яким має бути театр майбутнього» і в цей день я побачив ростки нового, де режисер і автор експериментують з реальністю, свідком якої я є. 
Я бачив, як очільник області Юрій Гусєв вперше поділився ідеєю створення «Департаменту щастя», брав інтерв’ю у кандидатів, які бажали очолити цей департамент, тобто ще до початку я був залучений не тільки як глядач, а як небайдужий учасник подій, про які йшла мова в самому спектаклі.

Вистава
Ця вистава стала прообразом 4D-театру, в якому нема традиційного набору: глядачі, актори, режисери, сценаристи, критики тощо. Ми наочно, точніше Я (зважуючи на зауваження Андрій Май-Малахов) став співавтором, учасником, критиком та аналітиком театру, який є життя, є фарс. Все наше життя – це Театр
Вистава  
Цінність такої форми інтерактивної вистави для мене полягає в тому, що глядачеві пропонується ВИЙТИ ЗА ГРАНЬ СВОГО ЗНАННЯ, ЩОБ НАМАЛЮВАТИ В СВОЇЙ УЯВІ ТЕ, ЧОГО ВІН НЕ ЗНАЄ.
На виставі  
Будь який режисер шукає резонансу з епохою, в якій живе, з суспільством де творить і з яким він живе.
Тому тисячу разів правий Pavlo Arie, який мені відповів, що майбутнє театру вже настало.
Фото зі сторінки Світлани Чепіги у Фейсбуці

Юрій Житняк

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