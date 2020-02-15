Премія за прагнення: твори – зроби - заплануй





15 лютого 2020 р. в Кризовий Медіа-центрі.Херсон. відбулася презентація культурної ініціативи - New Level RAY PRIZE. Це премія для художників і тих, хто поки себе ними не вважає, але хоче. Це премія, заснована херсонцем для херсонців. Засновник премії - Михайло Рай, моряк-фотохудожник, молодий херсонець без будь-яких політичних домагань. Єдина мета премії - підтримати талановитих людей нашого міста, про які ми вже знаємо, і проявити тих, про кого навіть не здогадуємося.

Культурну ініціативу представили Спікери: Михайло Рай (засновник премії, моряк, фотохудожник), Олена Афанасьєва (ГО Центр культурного розвитку «Тотем», Арт-платформа «Турбіна»).

Премія призначена для авторів, які працюють в одному або декількох з наступних жанрів: малюнок, живопис, фотографія, печатка, скульптура, авторська анімація, відео-арт, змішана техніка, текстиль, скло, дерево, метал, кераміка, мозаїка, папір або інші техніки .

Головні критерії - це креативність, талант і бажання вийти на новий рівень! Це премія для тих, хто втомився працювати в стіл або шукає нову аудиторію. Для тих, хто готовий поділитися своїм талантом, але до сих пір чомусь відкладав (а). Час настав!

Чому премія називається New Level - новим рівнем? Вона повинна стала імпульсом для виходу на нову орбіту, на ширші обрії та на вищі критерії творчим людям задля пошуку нових креативних ідей в нашому місті.

Призовий фонд - 1000 у.о. Подавати заявку на участь в конкурсі можуть як художники, так і аматори. Попередньо вважається, що буде 3 премії (500, 300, 200 у.о.), але багато що залежить від якості і кількості заявок. Реєстраційного внеску немає. Вікових обмежень немає.

Для участі потрібно заповнити анкету в форматі резюме в групі New Level RAY PRIZE в Facebook до 1 травня 2020 р. Протягом конкурсу учасникам і учасницям буде надана інформаційна підтримка - фото, відео, статті, щоб про їхню творчість і талант дізналося якомога більше людей. Фінал відбудеться влітку (орієнтовно червень 2020). Виставка робіт всіх номінантів (шорт-лист) пройде в Арт-платформі «Турбіна», і це великий шанс навіть для тих митців, хто не вийде переможцем.

Крім того, 12-14 червня 2020 року в Арт-платформі «Турбіна» буде проходити фестиваль сучасного мистецтва ГогольFest під назвою DREAM. Куратор візуальної програми - керівник Центру «Тотем» Олена Афанасьєва запросила всіх херсонських художників всіх жанрів приєднатися до цієї унікального події. Про своє бажання брати участь у візуальній програмі ГогольFest досить написати в фейсбук на сторінку Центру «Тотем», Арт-платформи «Турбіна», Urban CAD або особисто Олені Афанасьєвої. Крім херсонських художників, планується запросити і авторів з інших міст і країн.

Завдяки цим двом подіям Херсон в цьому році обов'язково почує нові імена і познайомиться з яскравими творчими особистостями. А всі творчі херсонці матимуть реальну змогу показати світові свої витвори.

Аншлаг на презентації підтвердив ці надії: