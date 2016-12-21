Рік роботи новообраних депутатів Новокаховської міської ради

Херсонська обласна організація Комітету виборців України провела моніторинг роботи депутатів місцевих рад за першій рік нової каденції. Подібний моніторинг ми проводимо з 2006 року в містах Херсонської області. Експерт ХОО КВУ Володимир Молчанов підготував матеріал за підсумками моніторингу діяльності новообраних депутатів Новокаховської міської ради. Головними предметами уваги громадських експертів є депутатська активність, виконання передвиборчих обіцянок, доступність та якість інформації про роботу депутатів, результати роботи депутатів із виборцями.





Відвідування пленарних засідань сесій та постійних комісій

Під час моніторингу роботи депутатів Новокаховської міської ради ми зіткнулися із проблемою, яка відсутня в інших міських радах: протоколи пленарних засідань сесій відсутні у вільному доступі, що є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Наші неодноразові звернення з цього приводу не мали результатів. Це стало причиною низьких оцінок рівня прозорості роботи Новокаховської міської ради, які були надані Херсонською обласною організацією Комітету виборців України.

Через відсутність викладених протоколів пленарних засідань інформація про дисципліну є непідтвердженою. Ми спиралися лише на результати поіменних голосувань по 9 сесіях з 15 за опублікованими результатами голосувань через відсутність оприлюднених протоколів пленарних засідань за 2016 рік та за грудень 2015 року.

На підставі неповних відомостей ми можемо констатувати, що два депутати – Людмила Васильєва («Наш край») та Вадим Лепень (УкрОП) пропустили більше половини пленарних засідань ради (по 7 з 9). Більше половини засідань постійних комісій пропустили 7 депутатів: Ілля Ісаков («Совість України») - 6 з 8 засідань, Параскева Джуманіязова («Совість України») – 7 з 12 засідань, Олександр Дурасов («Наш край») і Вадим Лепень (УкрОП) – по 6 з 10 засідань, Андрій Рашевський (УкрОП, заступник голови інфраструктурної комісії), Костянтин Черепанов («Совість України») та Юрій Власов (Партія місцевого самоврядування) - по 5 з 10 засідань. При цьому неважко помітити, що переважна більшість депутатів, які пропускали засідання, представляють опозицію до міського голови.

Причини цих пропусків лежать у площині політичного конфлікту та є проявом ігнорування більшості точки зору депутатів від опозиції. Фактично ми можемо говорити про часткове відсторонення частини депутатів від роботи у міській раді. Ми вважаємо, що не врахування всіх депутатських позицій та точок зору, голосування за принципом «свій-чужій» є серйозною проблемою Новокаховської міської ради. На нашу думку, позитивним для громади Нової Каховки буде організація діалогу між провладною більшістю та опозиційною меншістю заради інтересів всієї спільноти мешканців Нової Каховки.

Дисципліна в середовищі неофіційної більшості, а також висуванців від «Батьківщини» є цілком задовільною: 14 депутатів мають 100% відвідуваність пленарних засідань і засідань постійних комісій (для прикладу: Олександр Лук’яненко (Партія місцевого самоврядування), Павло Розломій (Партія місцевого самоврядування), Віталій Перетятько (Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

У порівнянні з минулим скликанням дисципліна відвідувань пленарних засідань покращилась з 63% до 81% через «перехід» недисциплінованості від більшості до меншості.





Доступність і відкритість

З початку 2016 року керівництво Новокаховської міської ради започаткувало важливу ініціативу – трансляцію сесій Новокаховської міської ради. Це полегшило доступ виборців до інформації про роботу депутатів.

При цьому, як вже говорилося вище, є факти ігнорування обов’язкових норм щодо доступу до публічної інформації, які регламентовані законом. Вони проявилися, по-перше, у відсутності на офіційному сайті Новокаховської міської ради протоколів пленарних засідань сесій. По-друге, в ігноруванні запитів щодо отримання публічної інформації. А саме – відмов надати протоколи пленарних засідань. Ми отримували відповіді за підписом секретаря міської ради, що ці протоколи «будуть викладені відразу після складання та підписання», що, проте, так й не призвело до їх публічної доступності. Присутні лише протоколи першої та другої сесій (листопад 2015 року), відсутні – наступних 13 сесій. Протоколи засідань постійних комісій наявні, проте мають низьку якість – з них можливо визначити лише дисципліну, та іноді – позицію окремих депутатів під час голосування. В жодному протоколі не зазначено змісту виступів при обговоренні питань.

Депутатська активність. Дані відсутні через зазначену вище відсутність протоколів пленарних та низьку якість протоколів комісійних засідань. В результаті виборці не зможуть об’єктивно оцінити рівень активності депутатів на пленарних засіданнях сесій.

Зв'язок із депутатами

Одним із конфліктів у міській раді в перший рік каденції стало питання закріплення депутатів за виборчими округами. Рішення сесії, прийняте через півроку після виборів, залишило поза прийомом два таврійських територіальних виборчих округи (№ 1 та № 2), і не поклало обов’язків вести прийом на шість депутатів (Олександра Дурасова, Людмилу Васильєву («Наш край»), Діану Іваннікову, Костянтина Черепанова, Іллю Ісакова («Совість України»), Андрія Рашевського (УкрОП); При цьому чотири депутати - Руслан Дурасов («Наш край»), Валентина Дунда, Вадим Лепень (УкрОП), Параскева Джуманіязова («Совість України») ведуть прийом згідно з графіком без закріплення за конкретними територіальним виборчим округом. Крім того, у графіку не зазначено часу і місця прийому депутатами Наталією Марченко («Оппозиційний блок», ТВО № 8,№12), Тетяною Ракшею (ВО «Батьківщина», ТВО № 33), Олександром Феодосовим (ВО «Батьківщина», ТВО № 36), а для чотирьох депутатів, що ведуть прийом на семи округах, не зазначено час прийому – Павло Розломій («Партія місцевого самоврядування», ТВО № 7,17), Андрій Кафідов («Опозиційний блок», ТВО № 4,6), Віталій Перетятько (Блок Петра Порошенка, ТВО № 9), Олена Іщенко (Блок Петра Порошенка, ТВО № 31,35).

Позиція Херсонської обласної організації Комітету виборців України полягає у тому, що депутати повинні бути наближеними до виборців та вести прийом в тих округах, в яких за них голосували конкретні виборці. Тому ми вітаємо позицію Новокаховської міської ради, яка вирішила розподілити депутатів по конкретним виборчим округам. Тепер необхідно по окремим депутатам визначитися ще із графіком роботи депутатів.

Хоча виборці можуть самі обирати, до яких депутатів їм звертатися, бо вибори відбувалися за партійним принципом.

Присутність депутатів в медіа-просторі

Розподіл публікацій за тональністю:

Позитивна Нейтральна Негативна Міський голова 13 11 15 Виконком 3 13 6 Рада, у т.ч.: 40 26 40 Депутати провладні 30 17 20 Депутати опозиційні 10 9 20

Разом виявлено 82 публікації в газетах «Новий день», «Гривна», «Нова Каховка», інтернет-виданнях «Нова Каховка онлайн» та «Таврийские вести». В яких 39 згадок міського голови, 22 - виконкому і 106 – депутатів міської ради.

Ми виявили серйозні проблеми із вкрай заангажованим висвітленням діяльності депутатського корпусу, яке залежить від позиції видання, у тому числі комунальних. Виборці фактично не отримують виваженої, сбалансованої інформації про позицію всіх фракцій з усіх питань, що розглядаються радою. Не має можливості всім депутатам, незалежно від політичних уподобань, інформувати виборців про свою роботу. Ми б рекомендували депутатам прийняти Положення про висвітлення діяльності, де б регламентувати обов’язковість відомостей на офіційному сайті та в офіційних виданнях.

Лідери за кількістю згадок

1) Олександр Лук’яненко – 20 публікацій, з них 14 з політичних питань, 2 – вирішення проблем зайнятості і розвитку підприємств, 2 – благоустрій, по 1 – медицина та відпочинок, тональність: 5 позитивних, 8 нейтральних, 7 негативних;

2) Віталій Перетятько – 14 публікацій, з них 5 рекламних та антирекламних, 1 – вирішення проблем (екологія), 8 - політичні; тональність: 4 позитивні, 2 нейтральні, 8 негативних;

3) Людмила Васильєва – 13 публікацій, з них 1 рекламна, 1 благоустрій, 11 політичних, за тональністю - 2 позитивні, 2 нейтральні, 9 негативних;

4) Павло Розломій – 11 публікацій, з них 2 рекламних, 6 політичних, 2 – проблеми бізнесу, 1 – благоустрій, за тональністю: 6 позитивних, 1 нейтральна, 4 негативних;

5) Параскева Джуманіязова – 11 публікацій, з них 9 з політичних питань, 1 – проблеми бізнесу, 1 - благоустрій, за тональністю: 2 позитивні, 2 нейтральні, 7 негативних.

Резонансні голосування:

-Рішення № 464 (15 сесія від 15.09.16) «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад» (в формі об’єднання м. Нова Каховка та Таврійська – останнього в межах Таврійської міської ради). 26 за , у т.ч. з числа непримиренної опозиції Андрій Рашевський (УкрОП), Костянтин Черепанов (Совість України), в той же час утримався Анатолій Гуртовий (ПМС)

-Рішення № 413 (15.09.16) «Про умови оплати праці міського голови на 2016 рік» (встановлює загальні виплати міському голові в середньому розмірі 36771, 87 грн на місяць при посадовому окладі 3879 грн). Вся присутня непримиренна опозиція утрималась. Наочно продемонстровані розбіжності у складі «Батьківщини» - депутати Тетяна Ракша і Олександр Феодосов проголосували «за», таким чином, з усіх резонансних питань «Батьківщина» розділяється навпіл.

-Рішення № 403 (15.09.16) «Про звернення до обласної ради» (з приводу відновлення фінансування ПТУ). Цікаве тим, що автором є Діана Іванникова («Совість України»). Рішення підтримано усіма присутніми (30 «за») Й це є одним чи не єдиним позитивним прикладом, коли політичні протиріччя відходять перед проблемами Нової Каховки.

-Рішення № 402 (14 позачергова сесія від 31.08.16) «Про збереження територіальної цілісності Новокаховської міської ради». Містить заклик до Таврійської міської ради скасувати рішення про ініціювання об’єднання з Кам’янською громадою, а до правоохоронних органів – перевірити законність процедури прийняття того рішення. Повністю протирічить пізнішому рішенню № 464 (див. вище), яким передбачається розділення міськради, але за іншим поділом, ніж планує Таврійськ. Рішення підтримано Людмилою Марченко (непримиренною з «Батьківщини», натомість не голосувала Лариса Скребовська («Опозиційний блок», головний інженер КП «Таврійський водоканал»).

Виконання передвиборчих обіцянок:

Передвиборчі програми партій, що пройшли до міської ради, не є опублікованими. Нам вдалося віднайти лише програми партій «Совість України» та «Батьківщина», які публічно надавали обіцянки на місцевому рівні.

Виконані обіцянки:

Частково виконана одна обіцянка «Батьківщини» (організовано частково регулярний прийом виборців депутатами міської ради, у т.ч. 2 з 4 депутатів від «Батьківщини» - Людмила Марченко та Ігор Тобінський, тоді як по Тетяні Ракші невідомий час прийому, а по Олександру Феодосову – невідомі ані час, ані місце прийому).

Частково виконана обіцянка «Совісті України» «Відкритий бюджет міста» - на сайті міськради створено відповідний розділ, але окрім назви, жодної інформації він не містить, крім того, власна роль партії у виконанні цієї обіцянки не проглядається.

Також була спроба виконати обіцянки «Совісті України» з прозорих комунальних закупівель (шляхом введення допорогових закупівель через «Прозорро»), та батьківського контролю над бюджетом закладів освіти, але спроби були загальмовані на стадії комісій.

Слід зазначити, що в умовах жорсткого протистояння опозиції з міською владою обіцянки опозиції виконати практично неможливо.

Голосування всупереч партійним програмам чи передвиборчим обіцянкам: Єдиним таким прикладом є підтримка Тетяною Ракшею та Олександром Феодосовим рішення № 464 про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад що в контексті рішення не є добровільним, не є повноцінним об’єднанням і протирічить п.6 програми «Батьківщини» з підтримки виключно добровільного об’єднання.

Пропозиції:

1)Розмістити на офіційному сайті ради необхідний обсяг відомостей про депутатів. Пропонуємо для цього підтримати наш проект «Положення про порядок висвітлення діяльності депутатів ради».

2)Прийняти компромісний і узгоджений план роботи ради на рік з урахуванням передвиборчих програм всіх партій, де зазначити терміни прийняття необхідних для виконання обіцянок цільових програм.

3)Раді навести лад із веденням протоколів пленарних засідань, які публікувати вчасно, засідань постійних комісій, зазначати в протоколах виступи, пропозиції та коментарі всіх виступаючих, а також персональний розподіл голосів.

4)Внести зміни до рішення про закріплення депутатів за виборчими округами, зазначивши дні, час і місце прийому депутатів, відсутніх у діючому рішенні, а також доповнити інформацію про прийом на сайті уточненням, що закріплення є умовним, виборець може звернутись до будь-кого з депутатів, поза залежністю від ТВО.

5)Звернути увагу, що пропуск понад 50% пленарних засідань є підставою відкликання депутата за народною ініціативою.

6)Вдосконалити ведення трансляцій сесій, змінити ракурс запису, щоб було зрозуміло, хто виступає. Чітко називати, кому надано слово та зазначати номер й назву питання, що обговорюється, кількість голосів «за», «проти», «утрималися» й чи прийнято рішення. Уникати принизливих реплік один проти одного.

Довідка: громадські активісти місцевих громадських організацій в координації з експертами ХОО Комітету виборців України регулярно збирають, систематизують, аналізують, надають оцінку виконанню передвиборчих програм, реалізації депутатських обов'язків по роботі в радах, прийому виборців, звітності перед виборцями і т.д. Ця робота проводиться у рамках проекту «Моніторинг виконання депутатських обіцянок як механізм громадського контролю і крок до створення ефективного громадянського суспільства» за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.