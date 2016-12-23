Звідки у "Опозиційного блоку" гроші на агітацію? Розбиратиметься поліція

Нещодавно в Херсонській області відбулись перші місцеві вибори в об’єднаних громадах і звісно не без порушень. Після кожної хвилі спостереження і презентації їх результатів журналісти та просто активні громадяни цікавляться простим питанням – а хоч кого-небудь покарали за порушення на виборах?

На це питання шукає відповідь і ГМ «ОПОРА» - з результатами можна ознайомитись тут чи тут. Але сьогодні тема буде про Херсон.

Закон України «Про місцеві вибори», в п.6 ст.54, говорить, що передвиборча агітація може здійснюватися лише в рамках виборчого фонду, який відкривають кандидати чи партії, які приймають участь у відповідних виборах. Саме таке формулювання в Законі направлене на попередження політичної корупції та встановлення відкритості політичних партій. Адже окрім самого звіту кандидати мають надавати проміжні і фінальні фінансові звіти, в яких видно скільки і куди грошей пішло в рамках передвиборчої агітації. А при бажанні можна побачити хто саме робив внески до цього виборчого фонду і скільки, а це вже невичерпне джерело інформації для журналістів, які займаються політичними темами та розслідуваннями.

Ближче до суті. 15 грудня, як раз перед виборами 18 грудня в с. Таврійське, Гладківська ОТГ, було виявлено листівки партії Опозиційний Блок із замовником – Анною Середою, депутатом в Дніпровській районній в м.Херсон раді. На цій листівці красується логотип партії «Опозиційний блок» та пояснення: «Наша команда. Выборы в территориальные громады 2016». Після цього йдуть портрети 10-ти кандидатів з їх автобіографією та планами на роботу «після обрання» (нагадаємо, що ні один з кандидатів від цієї партії не потрапив до Гладківської сільської ради).

У вихідних даних цієї листівки значиться наступне: «Замовник: Середа Анна Олександрівна. Політична партія «Опозиційний Блок»; відповідальний за випуск: Тимофеєв Д.В.; установа, що здійснила друк: ФОП Лізунов Є.В., тираж 500 прим».

Найцікавішим в цій агітації є навіть не те, як вона розповсюджувалась (цікаву історію з солодкими наборами для дітей і сюрпризом в середині можете знайти тут, а те що в Гладківській ТВК повідомили, що ні один з кандидатів чи партій не повідомляв їх про створення виборчого фонду і не надавав проміжних звітів. Якщо ця агітація фінансувалася не з виборчого фонду, то звідки? Відповісти на це питання допоможе Головне управління Національної поліції в Херсонській області, куди я направив «Повідомлення про злочин», в якому прошу розглянути саму заяву та порушити кримінальне провадження за фактом скоєння діяння, яке має ознаки злочину, передбаченого ст.159-1 КК України. Заяву зареєстрували за номером 1871 за ЄО 22 грудня 2016 року.

Що ж треба зробити поліції і чи вдасться це їй? Знайти ФОПа, який здійснював друк (на сайті Держреєстру я знайшов тільки одну фізичну особу-підприємця Лізунова Є.В https://usrinfo.irc.gov.ua/edr.html ), передивитись на які кошти робили листівку, поговорити з зазначеними в листівці кандидатами, замовником Анною Середою та відповідальною особою Тимофеєвим Д.Д., встановити факт фінансування передвиборної агітації за кошти не з виборчого фонду (після бесіди з членами Гладківської ТВК) і покарати винних. Алгоритм простий і я маю надію що наша поліція адекватно і професійно зреагує на мою заяву.