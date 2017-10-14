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14+10: Мапа об'єднаних громад Херсонщини

29 жовтня Херсонщина поповниться десятьма новими об'єднаними територіальними громадами – перші вибори відбудуться для 80 населених пунктів області. Таким чином, після виборів в Херсонській області будуть функціонувати вже 24 об'єднані громади в 10 районах області.
Повідомляє Політична Херсонщина, з посиланням на ХОО «Комітет виборців України».

Перші вибори в 10 ОТГ відбудуться вже 29 жовтня 2017 року. Таким чином, з 34 місцевих рад буде сформовано 10 органів місцевого самоврядування. Після встановлення результатів голосування перших виборів, на Херсонщині будуть діяти 24 об’єднаних громади на території 10 районів області. При цьому, у 8 районах області ще не пройшли жодні перші вибори і не діє ні одна об’єднана територіальна громада. Райони, в яких гальмується об’єднання громад: Бериславський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Генічеський, Нижньосирогозький, Нововоронцовський, Новотроїцький, Скадовський райони.
Нагадаємо, що місцевим радам буде нарахована субвенція у розмірі 1 млн 972 тис грн з державного бюджету, на проведення перших виборів в 10 громадах. Весною 2016 року розмір державної субвенції становив 1 млн 591 тис грн, при цьому вибори проходили в 11 громадах.
Через нестачу фінансування в минулому році члени районних виборчих комісій мали за свій рахунок та без заробітної плати виконувати свої обов’язки: «Комісію звозимо своїм транспортом щоб хоч 5 чоловік було для кворуму , бо люди не хочуть даром їздити автобусом,. Мені, наприклад, 30 гривень квиток тільки коштує щоб поїхати в приміщення», коментувала в 2016 році Самофрельд Ольга Іванівна, голова Голопристанської районної виборчої комісії. Цього року фінансування районних виборчих комісій також непередбачено ЦВК.
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