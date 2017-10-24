"Опора": Андрій Гордєєв бере участь у передвиборчих заходах кандидатів

Виборчий процес в десяти об'єднаних територіальних громадах на Херсонщині є достатньо конкурентним та переважно відповідає базовим вимогам законодавства. Він носить локальний характер, рівень активності кандидатів є низьким. Завдяки цим факторам зловживання на цьому етапі виборчого процесу є мінімальним. Такий висновок зробили представники Громадянської мережі "Опори" за результатами довгострокового спостереження.





Кампанія перших виборах в десяти ОТГ області характеризується посиленням впливу політичних партій: У порівнянні з 2016 роком збільшилася кількість партійних кандидатів, з'явилися нові регіональні політичні проекти. Водночас такі парламентські партії, як "Народний фронт" та Радикальна партія Олега Ляшка знизили рівень своєї присутності. Водночас локальні виборчі кампанії в об’єднаних територіальних громадах характеризуються значно меншою активністю суб’єктів виборчого процесу та меншою насиченістю публічних заходів у порівнянні з загальнонаціональними кампаніями. Навіть після завершення етапу офіційної реєстрації кандидатів переважна більшість учасників виборчого процесу не проявляє публічної активності в округах - розповів координатор громадського спостереження за виборами ОПОРИ в Херсонській області Максим Єлігулашвілі.





Серед форм передвиборчої агітації переважають прямі контакти – організація зустрічей з виборцями (активізація за останній тиждень), від дверей до дверей, проведення масових заходів та поширення агітаційної продукції. Найбільш активними партіями є ВО «Батьківщина», БПП «Солідарність», Опозиційний блок, Аграрна партія та «УКРОП».





Спостерігачі "Опори" фіксували мінімальний рівень передвиборих зловживань. Серед найбільш поширених - порушення правил ведення передвиборчої агітації та участь посадових осіб виконавчих органів влади у передвиборчих заходах.

«Найчастішими випадками недотримання суб’єктами виборчого процесу законодавства є порушення умов ведення агітації. Рівень застосування адміністративного ресурсу на даному етапі не зафіксовано. Водночас, при неформальному спілкуванні моніторам ОПОРИ повідомляють про «прискіпливу увагу та певне включення» адміністрацій (обласного та районного рівнів) у Білозерській, Високопільській, Константянівській та Ювілейній ОТГ. Окрім того, публічна участь у заходах та підтримка кандидатів продовжує лишатись практикою для голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва. Він дає інтерв’ю на підтримку кандидатів та виїжджає на публічні заходи спільно з кандидатами на посади голів та депутатів ОТГ в Херсонській області. В цьому випадку опубліковані у мережі Фейсбук та агітаційній газеті коментарі голови ОДА демонструють його позитивне ставлення до окремих кандидатів на виборах в новостворених об'єднаних громадах" - підкреслив координатор громадського спостереження.

При формуванні виборчих округів, складу ДВК відповідні виборчі комісії нехтують прямими вимогами закону щодо дотримання балансу та рівності. Кожна з ТВК при формуванні округів не витримала обмеження у 15% різниці, а при аналізі складу ДВК простежується певний “підхід” до розподілу керівних посад.

Як і на кожних виборах матеріальне забезпечення (оргтехніка, належні приміщення тощо) разом із ресурсним та кадровим голодом при наповненні комісій стає ключовою проблемою у законному та ефективному перебігу виборчого процесу.

Місцеві засоби масової інформації майже не висвітлюють перебіг кампанії у відповідних громадах. Рівень рахунків, що виставляють комісіям для розміщення офіційної інформації часто є більшим, ніж вартість друку бюлетенів.

Не вирішення проблем компенсації роботи членам районних виборчих комісій, яка продовжується з перших виборів до Кочубеївської ОТГ, є не тільки проявом бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, але і формою закріплення політичної корупції на місцевому рівні.

Нагадаємо, проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах Херсонської області забезпечують 8 районних виборчих комісій, 10 територіальних та 58 дільничних виборчих комісій. Виборчий процес, що офіційно розпочався 5 вересня охопив громади у наступних районах: Білозерському (2 – Станіславська та Білозерська ОТГ), Голопристанському (2 - Бехтерська та Чулаківська ОТГ), Горностаївському (Костянтинівська ОТГ), Каховському та Горностаївському (Любимівська ОТГ), Високопільському (Високопільська ОТГ), Іванівському (Іванівська ОТГ), Олешківському (Ювілейна ОТГ). Ці вибори розмиють межі 2 районів (Каховський та Горностаївський), збільшать кількість населених пунктів, що втратять “статус центрів району” (Іванівка, Високопілля та Білозерка долучаться до Каланчака та Чаплинки), у Херсонській області з'явиться повністю децентралізований район – Горностаївський.

Дані вибори відбуваються за мажоритарною виборчою системою відносної більшості у одномандатних виборчих округах. Вибори міських, сільських та селищних голів відбуваються за однотуровою системою, оскільки у жодному з населених пунктів не зареєстровано 90 і більше тисяч виборців.

Відзначимо, що в Громадянській мережі ОПОРА працює «гаряча лінія», на яку можна звертатися в разі виникнення проблем чи потреби консультацій щодо виборів – (044) 591-44-44 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора).





Довідково: Громадянська мережа ОПОРА провадить громадське спостереження за першими виборами в об’єднаних територіальних громадах, які відбудуться 29 жовтня 2017 року. Починаючи з 11 вересня у 24 областях працюватимуть 69 довготермінових спостерігачів. Громадське спостереження ОПОРИ – це сфера діяльності мережі, спрямована на об’єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням виборчого законодавства через ефективно організований громадський контроль.