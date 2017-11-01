Аграрна партія отримила на виборах в ОТГ 29 мандатів та сільського голову

29 жовтня у Херсонській області відбулися вибори в 10 об'єднаних територіальних громадах. За попередніми даними, Аграрна партія в цій області – у трійці лідерів. 29 кандидатів від партії стали депутатами місцевих рад ОТГ. Це складає 23,5% від загальної кількості кандидатів, що висувались партією в області. Член Аграрної партії Олексій Кільдеров обраний головою Костянтинівської ОТГ. Про це повідомив голова Херсонської обласної партійної організації Микола Халупенко.





«Аграрна партія стала однією з найактивніших учасниць цих перегонів. Під час виборчої кампанії ми проїхали всі райони, де висувались кандидати, зустрілися з тисячами людей. Ми вдячні виборцю, який за нас проголосував», - говорить Микола Халупенко.





Він, зокрема, відзначив хороші результати в Борозенській ОТГ Великоолександрівського району, де аграрії провели 5 депутатів. Також – у Високопільскій ОТГ Високопільського району (8 депутатів), Костянтинівській ОТГ Горностаївського району (6 депутатів).





Нагадаємо, що 29 жовтня 2017 року в Херсонській області відбулися перші вибори голів та депутатів новостворених об'єднаних громад. Представники Громадянської мережі "Опора" , які здійснювали спостереження в день голосування на виборчих дільницях, не зафіксували суттєвих та системних порушень, які можуть істотно вплинути на результати вибрів та підставити під сумнів волевиявлення громадян.

В результаті виборів більшість депутатських місць отримали позапартійні самовисуванці. 16% депутатських мандатів отримали депутати від ВО «Батьківщина», 12,8% мандатів - «Наш край», 9,8% мандатів - Аграрна партія. Провладний Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримав 6,25% депутатських мандатів.