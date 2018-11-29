Що буде з виборами в ОТГ на Херсонщині? Їх не буде…

ЦВК, посилаючись

23 грудня в Україні повинні були відбутися 45 перших виборів в об’єднаних територіальних громадах та 7 додаткових виборів, у тому числі вибори в двох громадах Херсонської області – в Шляховому та Миловому Бериславського району.

У зв’язку із введенням воєнного стану вибори скасовані. Зроблене це заради того, щоб не порушувалися права громадян на вільні вибори, бо під час воєнного стану є можливість зловживань з боку влади.

Вчора ЦВК, посилаючись на норми закону про воєнний стан, ухвалила Постанову, якою скасувала проведення виборів.

Коли в об’єднаних громадах будуть проведені вибори? Поки що невідомо. ЦВК зможе назвати дату лише після завершення воєнного стану. Відбутися це повинно за поданням облдержадміністрації.

До вчорашнього вечора ще залишалася інтрига. Справа у тому, що Петро Порошенко пообіцяв оперативно внести в парламент законопроект, який би дозволив проводити вибори на місцевому рівні під час воєнного стану. Поки що цей законопроект внесений не був.