Наліпками проти Порошенка заліпили все місто

Минулого тижня у Херсоні спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували масове розповсюдження наліпок з ознаками «чорного піару» проти кандидата в Президенти Петра Порошенка.





Так, 7 березня спостерігачі ОПОРИ зафіксували в центрі міста велику кількість наліпок з написом «Свинарчуків Порошенка за грати» та з перекресленим зображенням свині. Наліпки розміщені на будівлях, лавочках, стовпах тощо.





Спостерігачі знайшли також й ще один вил агітки - у вигляді листівки під назвою "Гроші на крові", в якій коротко викладається результати розслідування в Укроборонпромі.







В ГМ "Опорі нагадали, що згідно із частиною 16 закону України «Про вибори Президента України», забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника відповідних матеріалів.



