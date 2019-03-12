Наліпками проти Порошенка заліпили все місто
Минулого тижня у Херсоні спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували масове розповсюдження наліпок з ознаками «чорного піару» проти кандидата в Президенти Петра Порошенка.
Так, 7 березня спостерігачі ОПОРИ зафіксували в центрі міста велику кількість наліпок з написом «Свинарчуків Порошенка за грати» та з перекресленим зображенням свині. Наліпки розміщені на будівлях, лавочках, стовпах тощо.
Спостерігачі знайшли також й ще один вил агітки - у вигляді листівки під назвою "Гроші на крові", в якій коротко викладається результати розслідування в Укроборонпромі.
відповідно до частини 5 статті 64 того ж закону забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України.
У випадку виявлення порушення вказаних норм на підставі ст. 255 КУпАП уповноважені особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) складають протокол про порушення частини 2 статті 212-13 КУпАП «Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск».
За матеріалами Громадянської мережі ОПОРА
в Херсонській області