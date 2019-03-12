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Наліпками проти Порошенка заліпили все місто

Листівка ГО  
Минулого тижня у Херсоні спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували масове розповсюдження наліпок з ознаками «чорного піару» проти кандидата в Президенти Петра Порошенка. 

Так, 7 березня спостерігачі ОПОРИ зафіксували в центрі міста велику кількість наліпок з написом «Свинарчуків Порошенка за грати» та з перекресленим зображенням свині. Наліпки розміщені на будівлях, лавочках, стовпах тощо.

Спостерігачі знайшли також й ще один вил агітки - у вигляді листівки під назвою "Гроші на крові", в якій коротко викладається результати розслідування в Укроборонпромі. 


Листівка в Херсоні 
В ГМ "Опорі нагадали, що згідно із частиною 16 закону України «Про вибори Президента України», забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника відповідних матеріалів.

відповідно до частини 5 статті 64 того ж закону забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України.

У випадку виявлення порушення вказаних норм на підставі ст. 255 КУпАП уповноважені особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) складають протокол про порушення частини 2 статті 212-13 КУпАП «Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск».

За матеріалами Громадянської мережі ОПОРА
в Херсонській області

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