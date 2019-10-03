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Володимир Молчанов: до дискусії про вибори в ОРДЛО

Володимир Молчанов 
"Політична Херсонщина" друкує текст Володимира Молчанова, який він оприлюдниі в рамках дискусії про те, якими повинні бути вибори в ОРДЛО - окремих районах Донецької та Луганської областей, які окуповані Росією.
Вкотре нагадую, що на вільній території України зареєстровано понад 1,5 мільйонів тимчасово переміщених осіб з ОРДЛО. Це 30% довоєнного населення території. Так, значна частина їх - пенсійні туристи, які насправді переміщуються лише на кілька годин за рік для верифікації, але наскільки значна - ми не перевіримо.

Ці люди з трьох міркувань не повинні позбавлятися права голосу на майбутніх місцевих виборах в ОРДЛО незалежно від місця перебування.

По-перше, якщо вони звідти втекли, то на те були вагомі підстави, і заради участі у виборах вони туди не повернуться, відтак їх рівні права можуть бути порушені.

По-друге, їх усереднена політична позиція більш проукраїнська і проєвропейська, ніж у тих, хто там залишився, і тих, кого окупанти масово повернуть з безкраїх просторів Росії.

По-третє, цілком вирогідними є часткові або й повні зриви голосування на окупованих територіях, або невизнання з боку ОБСЄ волевиявлення там вільним. Відтак, легітимне місцеве самоврядування може з'явитися значною мірою голосами саме цих біженців. А що обраних депутатів можуть і не допустити до здійснення повноважень, то це буде гарним приводом для збереження санкцій проти росії.

Для забезпечення голосування біженців по всій території України закон про місцеві вибори в ОРДЛО має бути доповнений змінами до закону про місцеве самоврядування. Міські, селищні і сільські голови повинні обиратися не прямо, а відповідними радами. Самі ради (усі) повинні обиратися на пропорційній основі без територіальних округів. Це дозволить зменшити різномаїття виборчих списків і забезпечити потрібними їх різновидами кожну дільницю на вільній території, уповноважену провести голосування для тимчасово переміщенних осіб.
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