Консультація: За працевлаштування учасників АТО роботодавці отримують компенсацію

Головне управління ДФС у Херсонській області консультує про особливості працевлаштування учасників АТО.

Відповідно до нововведень законодавства, роботодавцю, який влаштував на нове робоче місце (за направленням Держслужби зайнятості) учасника АТО терміном не менше, ніж на 2 роки, щомісячно компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Зміни розширюють перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, і включають в нього учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення. Зміни стосуються тільки осіб, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, які перебувають на обліку як безробітні.

Закон України від 07.07.2016 «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про занятість населення», яким встановлені додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, набув чинності з 30.08.2016 року.





Джерело: Прес-служба Головного управління ДФС у Херсонській області