Как проходили бюджетные общественные слушания в Херсоне

Вчера в Херсоне состоялись Общественные слушания по обсуждению бюджета города на 2017 год, в которых приняли участие секретарь, депутаты горсовета, члены Общественного совета при мэре, а также простые херсонцы, которые интересуются жизнью города.

В начале слушаний выступила модератор мероприятия – исполнительный директор регионального отделения Ассоциации городов Украины Лариса Оленковская, которая обозначила формат слушаний: вначале выступит с докладом директор Департамента бюджета и финансов горсовета Роман Пидперигора, а потом все желающие смогу задать вопросы и озвучить свои конкретные предложения. Также Лариса Оленковская отметила, что ведется протокол слушаний и по итогу будет составлена Резолюция, которую передадут в горсовет.

Роман Степанович рассказал о структуре бюджета города на 2017 год, доходную и расходную части, назвал цифры. Затем начались вопросы. Некоторых интересовало проведение электроэнергии на участки АТОшников, некоторых – количество закупленных троллейбусов, некоторых – благоустройство территории, на которой они живут.

Общественный совет при мэре подготовил целый список конкретных предложений и рекомендаций. Например, одно из предложений – учитывать в бюджете потребности людей с ограниченными возможностями. Роман Пидперигора давал ответы и комментарии на вопросы.

Однако размеренный и предпраздничный ход слушаний был нарушен вопросами журналиста Кирилла Стремоусова, которые нельзя назвать иначе как провокационными. Он не просто спрашивал, а отпускал весьма нелестные суждения о местной власти, пререкался с модератором слушаний Ларисой Оленковской, временами вдавался в бессмысленную демагогию и бросал пафосные фразы, лишенные смысла. Со стороны все это напоминало шоу на камеру (снимал, кстати, экс-кандидат на должность поселкового головы пригородной Антоновки Роман Цвях). Роман Пидперигора в свою очередь пытался дать ответы на вопросы журналиста, но, судя по всему, они его уже мало интересовали.

Трансляцию слушаний можно посмотреть по ссылке.

В конце мероприятия Лариса Оленковская зачитала все запротоколированные предложения и рекомендации и поблагодарила всех за участие.