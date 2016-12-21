Херсонское ГАСИ признало стройку возле памятника Джону Говарду незаконной

Как показала проверка, строительство возле памятника Джону Говарду по проспекту Ушакова, 50, которым был обеспокоен Общественный совет при мэре, оказалось незаконным.

Об этом начальник ГАСИ Ростислав Маршак рассказал члену ОС Константину Шульге, который поднимал этот вопрос на заседаниях совета.

«Проверка нашла серьёзные нарушения, главное из которых то, что объект относится к 5й категории строительных работ, а разрешение на такие работы даёт только ГАСИ Украины, соответственно, действующая декларация аннулируется, строительные работы останавливаются до получения разрешения, на застройщика накладывается штраф порядка 144000 грн», - пишет общественный активист Константин Шульга - пишет общественный активист Константин Шульга на своей страничке в Фейсбуке и прикрепляет видео-комментарий Ростислава Маршака





Также член Общественного совета отмечает, что 15 декабря, реагируя на его письменное обращение, городская ГАСИ провела полную проверку указанного объекта. В проверке участвовали кроме сотрудников ГАСИ депутаты городского совета Олександр Ложичев и Олег Романюк, журналист Артём Сопов, общественные деятели Александр Власов, Александр Гончаренко.

Приятным оказался тот факт, что начальник ГАСИ Ростислав Маршак отреагировал на заявление ОС и лично заинтересовался проверкой данного строительства.

«Теперь мы видим, что не зря поддерживали кандидатуру Ростислава Михайловича на данную должность. Этот человек действительно готов защищать интересы города», прокомментировал руководитель Общественного совета при мэре Александр Мошнягул.





P.S. Также Константин Шульга напомнил, что он неоднократно обращал внимание на захват территории и самовольную установку МАФа по продаже недвижимости, этот вопрос уже дважды рассматривался профильной депутатской комиссией горсовета и в ближайшее время решено составить акт обследования и принять меры по поводу незаконного временного сооружения.