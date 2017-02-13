14.02 Асканія Нова. Як нова редакція ЗУ зашкодить біосферному заповіднику

16 січня об 11:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться круглий стіл з теми "Асканія-Нова. Як нова редакція ЗУ зашкодить біосферному заповіднику". На заході буде обговорено вплив прийнятих 7 лютого 2017 року у другому читанні ВРУ змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)", реєстраційний № 2023.

Спікери:

Віктор Гавриленко – директор Біосферного заповіднику «Асканія Нова»

– директор Біосферного заповіднику «Асканія Нова» Олексій Василюк – заступник керівника Національного екологічного центру

– заступник керівника Національного екологічного центру Юрій Попутько – директор департаменту екології та природних ресурсів ХОДА

– директор департаменту екології та природних ресурсів ХОДА Яків Дідух – професор, завідуючій відділом геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАНУ ім.. Холодного, член кореспондент НАНУ доктор біологічних наук

– професор, завідуючій відділом геоботаніки та екології Інституту ботаніки НАНУ ім.. Холодного, член кореспондент НАНУ доктор біологічних наук Іван Мойсеінко – професор, доктор біологічних наук ХДУ

«У цьому Законі, серед внесених змін до ряду законодавчих актів є нова редакція абзацу четвертого статті 16 Закону "Про природно-заповідний фонд України", введення в дію якої суттєво зашкодить збереженню зонального біорізноманіття на територіях, перш за все степових об′єктів природно-заповідного фонду, і особливо Біосферного заповідника "Асканія-Нова"», вважає Гавриленко Віктор Семенович, директор Бісферного заповідника «Асканія Нова».