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Чи будуть в Херсоні перекривати вулиці в знак протесту?

15.02 в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію про можливе перекриття вулиць в Херсоні в знак протесту проти підняття цін на проїзд. Проте, одина з учасниць акції Інна Усачова повідомила, що перекривати вулиці не будуть:


«Акция протеста против повышения тарифа. Мы будем стоять лицом к дороге по трем сторонам перекрестка. Не на дороге. Будем стоять час, в руках у нас будут плакаты с вопросом «По 5, по 4 чи по 3 гривні?». Таким образом мы хотим выразить протест, пока сегодня там рассказывают, что будет сессия какого-то там числа, люди уже платят 5 гривен»


Акція буде проходити 15.02 в 15:00 на перехресті вул. Потьомкінської та Преображенської (Декабристов).

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