Що потрібно змінити у роботі пасажирського транспорту: тези для обговорення

Платформа представників громадськості у Робочій групі з опрацювання пропозицій, викладених у Резолюції учасників громадських слухань від 30 січня 2017 року





1. Умовою діяльності Робочої групи повинна стати її відкритість. Проводити засідання за можливістю у малому залі засідань Херсонського міськвиконкому із забезпеченням трансляції та запрошенням представників ЗМІ та всіх бажаючих.





2. Дорожня карта роботи групи. Ми вважаємо, що роботу по опрацюванню пропозицій, які були включені до Резолюції учасників громадських слухань, необхідно розділити на дві частини.

Перша частина – пропозиції, які направлені на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем.

Ці пропозиції необхідно розглянути та надати рекомендації для їх реалізації у практичній площині у найбільш короткі терміни.

Друга частина пропозицій, що зафіксовані Резолюцією, стосуються реформування пасажирських перевезень й вони можуть обговорюватися для підготовки рекомендацій у другій половині терміну повноважень Робочої групи.





3. Нагальні проблеми, які потребують якнайшвидшого вирішення:

Є три найголовніші проблеми, пропозиції вирішити які найчастіше звучали під час виступів на Громадських слуханнях.

Вони стосуються:





А. Наведення елементарного порядку у роботі пасажирського автомобільного транспорту Херсону





Б. Посилення контролю за виконанням умов Договорів на пасажирські перевезення та дотриманням Правил перевезень, Правил дорожнього руху та Умов технічної експлуатації пасажирського транспорту.





В. Введення економічно-обгрунтованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира та дотримання вимог Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту.









Ми пропонуємо в першу чергу сконцентрували наші зусилля на обговорення саме цих трьох пунктів та напрацювання по ним рекомендацій.





4. Розглянемо більш детально кожен з трьох першочергових пунктів:





4.1. Наведення елементарного порядку у роботі пасажирського автомобільного транспорту Херсону.

Ми пропонуємо переглянути пропозиції, які були зафіксовані у Рекомендаціях, та першочергово розглянути найбільш больові проблеми перевезень та обговорити й надати рекомендації їхнього вирішення.





На нашу думку це:

Забезпечення нормального функціонування роботи пасажирського транспорту у вечірній час. Встановивши інтервал руху після 21.00 до 23.00 не більше 20 хвилин.

Забезпечення роботи нічних маршруток після 23-00

Забезпечити в години пік маршрути більш пасажиромісткими автобусами або збільшити кількість автобусів у ці моменти

Заборонити перевізникам простій більше трьох хвилин та дотримуватися норми правила відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі, відповідно до затвердженого розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.

Розміщення на зупинках актуального графіку перевезень та номерів телефонів куди можна скаржитися на порушення графіку.

Розміщення в салонах автобусів, на автобусах та зупинках інформації, яка вимагається Правилами пасажирських перевезень (дивися перелік п. 27 та 28)

Обов’язкове дотримання водіями правил поведінки

Дотримання вимог перевезення пільгових категорій, осіб з обмеженими фізичними можливостями та дітей дошкільного та шкільного віку

Обов’язкове надання білетів та контроль за їхнім використанням

Обов’язкове оголошення зупинок

Дотримування інших вимог, що прописані в Правилах пасажирських перевезень.





Фактично, пропозиції громадян, які ми навели в цьому розділі можна узагальнити єдиною вимогою: щоб перевізники та водії виконували умови Договорів на перевезення, Правил пасажирських перевезень та інших нормативних документів, зокрема Правил дорожнього руху та Умов технічної експлуатації пасажирського транспорту.

4.2. Посилення контролю за виконанням умов Договорів на пасажирські перевезення та дотриманням Правил перевезень, правил дорожнього руху та умов технічної експлуатації пасажирського транспорту.

Необхідною умовою наведення елементарного порядку у роботі пасажирського транспорту є посилення контролю з боку міської влади, залучення для контролю громадськості, та вдосконалення механізму отримання скарг громадян та реагування на скарги.

Ми пропонуємо розглянути такі пропозиції на розробити рекомендації для їхньої реалізації.

Створити контрольні групи з числа представників влади та громадськості для контролю за виконанням договорів та Правил перевезень й умов технічної експлуатації автобусів.

Ввести громадських інспекторів по контролю за роботою пасажирського транспорту

Проводити регулярні публічні звіти (раз на півроку) про результати роботи контрольних груп

Внести в Положення про Управління пункту про обов’язковість введення санкцій за порушення умов Договорів та Правил перевезень

Передбачити у договорах із перевізниками пункти про дострокове розірвання договорів за чисельні скарги та недотримання Правил перевезень

Для контролю застосовувати дані трекерів, валідаторів, веб-камер, роботи контрольних груп, роботи диспетчерської служби

Зробити доступними для публічного обговорення та внесення пропозицій громадськістю умов обслуговування пасажирського транспорту на маршрутах.

Розробити механізм врахування скарг (фіксація на мобільні телефоні, смс-повідомлення, робота гарячих ліній тощо), публікація скарг на сайті міськвиконкому

Ввести систему штрафів і позбавляти права працювати водія на маршруті в разі систематичних порушень.

За повторне порушення, окрім штрафу, позбавляти перевізника права працювати на маршруті.

Забрати в Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради повноваження із проведення конкурсів на визначення перевізників та надати їх виконкому Херсонської міської ради.





4.3. Обґрунтований тариф

Замовити сторонній незалежним дослідникам провести вивчення пасажиропотоку та обгрунтованості тарифу.

Лише після цих обрахунків та наведення елементарного порядку й механізму контролю говорити про обґрунтоване підвищення тарифу.

На майбутнє виконати вимогу Методики розрахунку тарифів та регулярно розраховувати пасажиропотік на маршрутах та формувати тариф виходячи з реальних цифр в першу чергу пасажиропотоку.

На нашу думку, тариф не може буте однаковим для всіх маршрутів у місті.

Підвищення вартості проїзду має відбуватись виключно із оприлюдненням розрахунків.

У зв’язку із тим, що зміна тарифу – це істотні зміни до договору, розірвати укладені договори та провести новий конкурс, на якому ми повинні обирати тих перевізників, які запропонують найкращі умови між ціною та якістю перевезень.

Розробку рекомендацій по цим пропозиціям Слухань провести у першу чергу. Всі інші пропозиції щодо реформування роботи пасажирського транспорту, розглянути у другу чергу на засіданнях Робочої групи.







