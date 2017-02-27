Первое заседание новой рабочей группы по автотранспорту. Начали с конструктива

Вчера в горисполкоме состоялось первое заседание новой рабочей группы по автотранспорту. В работе приняли участие общественники (члены Общественного совета при мэре, участники общественных слушаний, которых включили в группу), начальник управления транспорта Алиса Вербицкая, представители всех фирм-перевозчиков. Вопреки всеобщим опасениям, сторонам удалось поработать в режиме конструктивного диалога и услышать друг друга.

Заседание открыл городской голова Владимир Миколаенко, который акцентировал внимание на том, что услуга должна иметь свою цену, но и быть качественной, внёс несколько предложений, просил обратить внимание на предложения общественных слушаний и высказал свою надежду на эффективное и объективное рассмотрение вопроса, и покинул зал. Далее заседание вел член рабочей группы Ярослав Концевой.

Вначале выступил член рабочей группы Александр Мошнягул, который озвучил основные блоки предложений общественных слушаний:

1) наведение порядка в перевозках

2) усиление контроля

3) обоснование тарифа

Четвёртый блок, реформирование, был отложен на следующие заседания ввиду большого объёма.

Дали слово и перевозчикам. На видео выступление руководителя фирмы «Корнет-Стиль» Оксаны Булаховой.

От членов рабочей группы поступали разные предложения. Олег Зайченко предложил сделать монетизацию льгот, но, как отметили другие общественники, это относится к сфере реформирования и не является на сегодняшний день первоочередным.

Член рабочей группы Виктория Карпова считает, что один водитель не должен работать на одном маршруте весь день, ведь это очень большая нагрузка. На что Оксана Булахова заявила, что по Трудовому Кодексу человек может работать не более 40 часов в неделю. По ее мнению, эту проблему можно решить сокращением транспортных средств, которых в нашем городе не нужно так много.

Евгения Вирлич отметила, что существует разработанная учеными оптимальная схема маршрутов по Херсону и спросила у начальницы транспортного управления, почему данная схема не опубликована и не используется.

Алиса Вербицкая отметила, что действительно – такая работа проделана, в марте исследование будет презентовано и вынесено на рассмотрение общественности, чьи предложения также учтут перед введением схемы в эксплуатацию.

Ниже публикуем итоги заседания рабочей группы, которые опубликовал Ярослав Концевой на своей страничке в Фейсбуке:

Основным выделили:

• Необходимость монетизации льгот. Единогласно проголосовали за рекомендацию городскому голове поручить департаменту соц. защиты предложить варианты и вызвать на следующее заседание рабочей группы с наработками.

• Поскольку очень много предложений на общественных слушаниях звучало относительно того, что уже и так есть в договорах и законах о перевозках решили подготовить на следующее заседание проект меморандума между городским головой и перевозчиками, в котором бы перевозчики обещали выполнять ряд важных требований. По сути этот документ будет кратким изложением договора и постановления КМУ о правилах пассажирских перевозок, однако никакой ответственности, кроме морально-политической, за его неисполнение быть не может. Двое воздержались, остальные «ЗА».

• Дату следующего заседания определили как 9 марта единогласно.

Поскольку самым животрепещущим вопросом сейчас является цена на перевозки, то для ускорения работы перевозчики согласились предоставить рабочей группе до пятницы, 3 марта, свои расчёты для анализа, минуя бюрократические процедуры письменных запросов. Чтобы к следующему заседанию мы успели их обработать. У всех участников есть понимание и желание закончить процесс как можно скорее, не растягивая этого удовольствия до предельного срока в 90 дней.

В процессе обсуждения выяснилось, что в первых числах марта планируется презентация заказанной у ХНТУ работы по проектированию оптимальной схемы маршрутов и исследованию пассажиропотока.

«Хочу поблагодарить все стороны этого процесса за конструктивную встречу. Надеюсь так пойдёт и дальше и мы представим городскому голове рекомендации, которые удовлетворят всех, в кратчайшие сроки. Я везде использую слово «рекомендации», потому что согласно положения о рабочей группе, группа, это консультативно-совещательный орган и по результатам информирует городского голову и готовит предложения, которые носят рекомендательный характер. После окончания работы группы всё будет зависеть от городского головы. Но мне представляется совершенно логичным принятие этих предложений в полной мере», - отметил общественный активист.