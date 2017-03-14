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Радіо-ефір. Об єднання громад - контекст та регіональна специфіка

Децентралізація в Україні загалом та в Херсоні зокрема. Презентація випуску радіо-передачі Ірини Єфстаф'євої, яка розкриває як всеукраїнський контекст об'єднання громад, так і Херсонську специфіку.







Дві людини, які активно займаються децентралізацією на Херсонщині: Оксана Силюкова, директор Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування та Лариса Оленковська, виконавчий директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. В наступному випуску Херсонська специфіка була розкрита запрошеними спікерами.



Ірина Єфстаф'єва

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