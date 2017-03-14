Радіо-ефір. Об єднання громад - контекст та регіональна специфіка
Децентралізація в Україні загалом та в Херсоні зокрема. Презентація випуску радіо-передачі Ірини Єфстаф'євої, яка розкриває як всеукраїнський контекст об'єднання громад, так і Херсонську специфіку.
Дві людини, які активно займаються децентралізацією на Херсонщині: Оксана Силюкова, директор Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування та Лариса Оленковська, виконавчий директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. В наступному випуску Херсонська специфіка була розкрита запрошеними спікерами.
Ірина Єфстаф'єва
Дві людини, які активно займаються децентралізацією на Херсонщині: Оксана Силюкова, директор Херсонського центру розвитку місцевого самоврядування та Лариса Оленковська, виконавчий директор Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. В наступному випуску Херсонська специфіка була розкрита запрошеними спікерами.
Ірина Єфстаф'єва