Юристи Громадської приймальні УГСПЛ допомогли ліквідатору аварії на ЧАЕС

Чинним законодавством України встановлено соціальні гарантії для осіб, що є ліквідаторами та постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І завданням органів державної влади є дотримання цих гарантій та обов’язкове забезпечення усіх, хто має право на зазначені виплати. Зокрема, ст.49 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді: а) державної пенсії; б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю.

До громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) у м. Херсоні в березні 2016 року звернулася пенсіонерка, що є ліквідатором аварії на ЧАЕС, з такою історією.

У 2009 році пенсіонерка звернулася з позовом до Управління Пенсійного Фонду України в м.Херсоні про зобов'язання здійснити перерахунок та виплату пенсії. Згідно постанови Херсонського міського суду в 2010 році було зобов'язано Управління Пенсійного Фонду України в м.Херсоні здійснити нарахування та виплату громадянці пенсію у розмірі не нижче 8 мінімальних пенсій за віком та щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю у розмірі 75% мінімальної пенсії за віком. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Але, незважаючи на рішення суду, що набрало законної сили, Управління Пенсійного Фонду України у м.Херсоні в період з 2010 по 2016 фактично не вчинив необхідних дій, спрямованих на нарахування та виплату пенсії за рішенням суду, хоча всі процедури примусового виконання рішення було застосовано у відповідності до чинного законодавства. Рішення суду було виконано частково.

Через зазначені обставини станом на березень 2016 року Управління Пенсійного Фонду у м. Херсон не нарахувало та не виплатило громадянці кошти у сумі понад 45 тисяч грн, що підтверджуєтеся постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 лютого 2015 року.

Тому у 2015 році пенсіонерка звернулася до відповідача із заявою про сплату заборгованості з виплати пенсії за рішенням суду, на що листом від 11.12.2015 р. їй було відмовлено.

Враховуючи той факт, що рішення суду не виконувалося, нарахування та виплата пенсії у повному обсязі не проводилося, юристами приймальні було прийнято рішення звернутися до суду з позовом про стягнення з Управління пенсійного фонду України у м.Херсоні 45 тисяч грн.

Але Херсонський міський суд прийняв рішення повернути позовну заяву, посилаючись на те, що вона була подана з порушенням положень чинного законодавства, що регулює порядок звернення до адміністративного суду, позивач подав до суду окремо позовну заяву, хоча для розгляду даного питання встановлено інший порядок судового провадження.

Тому юристами приймальні було прийнято рішення про оскарження зазначеної ухвали у Одеському апеляційному адміністративному суді з метою продовження розгляду справи у суді першої інстанції.

28 вересня 2016 року Одеський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу, скасувавши рішення суду першої інстанції та направив позовну заяву до Херсонського міського суду Херсонської області для відкриття провадження та подальшого розгляду. Про це рішення жінка дізналася лише в березні 2017 року. Суд зазначив, що повертаючи позовну заяву суд першої інстанції виходив з того, що позивачка звернулася до суду з порушенням строків, встановленими ч. 9 ст. 267 КАС України, тобто вчинила дії для встановлення судового контролю за виконанням постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 12 лютого 2015 року. Проте, з таким висновком суду погодитися не можна, оскільки з тексту позовної заяви вбачається, що позивачка просить стягнути з Управління Пенсійного фонду України в м. Херсоні несплачену частину пенсії відповідно до рішення апеляційного суду. При цьому, позивачка вже звернулася до виконавчої служби для виконання вказаного рішення.

Тобто оскаржена ухвала суду першої інстанції про повернення на підставі ст. 267 КАС України постановлена з порушенням норм процесуального права.

На теперішній час справа перебуває на розгляді у Херсонському міському суді Херсонської області.

Таким чином, завдяки допомозі юристів громадської приймальні УГСПЛ, було розблоковано механізм захисту прав пенсіонерки та подальшого стягнення суми заборгованості з Управління Пенсійного Фонду в м.Херсон.





Владислав Кулинич,

практикант Громадської приймальні УГСПЛ у м.Херсоні, студент юридичного факультету Херсонського державного університету.