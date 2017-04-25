Відкрита лекція: "Коли читачі будуть готові платити за контент українських ЗМІ"

29 квітня об 11.00 лекція Віталія Мороза (ГО Internews Ukraine) "Коли читачі будуть готові платити за контент українських ЗМІ. Фактори розвитку онлайн-проектів" Культура споживання інформації в онлайні - від хаотичного до зручного Інтернет завжди асоціюється з безплатним для читача, адже є вибір джерел.

Однак розвиток технологій і інформаційне перенасичення сприяють монетизації ЗМІ в онлайні. Які з українських ЗМІ готуються до доходів від читачів? Лекція відбудеться в приміщенні Херсонської обласної наукової бібліотеки ім.Гончара за адресою вул. Героїв Крут (Дніпропетровська), 2.