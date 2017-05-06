Владимир Молчанов: "Ситуация с автотранспортом – следствие нарушения ряда нормативных документов"

Члены рабочей группы по автотранспорту сделали вывод, что нынешняя ситуация как с качеством, так и с повышением тарифа на перевозки в маршрутках является следствием нарушения целого ряда действующих в стране нормативных документов.

Об этом сообщил член группы Владимир Молчанов на пресс-конференции в херсонском Кризисном медиа-центре. Так, в связи с этим рабочей группой были подготовлены 5 нормативных документов, которые могут улучшить не только качество перевозок, но и в целом поднять на уровень выше эту сферу в городе.

Как рассказал Владимир Молчанов, это Положение об Управлении транспорта и связи, проект типового договора с перевозчиком, Положение о конкурсе, Положение о монетизации льгот и Положение об организации оборота билетов на проезд в автобусах общего пользования.

О Положении об управлении транспорта более подробно можно почитать тут.

В нынешнем положении про конкурс, по словам эксперта, имеется много нарушений. В частности, режим маршрутного такси не допустим без так называемого обычного режима перевозок, который на сегодня в Херсоне отсутствует.

«Мы предлагаем 3 гривны для автобусов обычного режима, 6 гривен – для маршрутного такси и для вечерних перевозок», - рассказал Молчанов.

Подробно Владимир Молчанов остановился на Положении о Билетах.

«Предлагаем ввести обязанность, оплачиваемую из городского бюджета, по печатанию и распространению билетов на коммерческой основе. Билеты будут продаваться гражданам, корешки отдаваться перевозчикам, перевозчики будут возвращать их фирме, которая их распространяет. А за эти корешки возместятся перевозчикам деньги. Мы вынудим перевозчиков показывать истинный объем перевозок», - прокомментировал Владимир Владимирович.

Конечно, члены рабочей группы понимают, что принять данные документы удастся нес разу, однако, как сказал Владимир Молчанов, «мы надеемся, что депутатский корпус станет локомотивом данный преобразований».



