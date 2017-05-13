Як ініціювати громадські слухання? Покрокова інструкція

Громадські слухання – один з потужних механізмів так званої демократії участі, діалог між владою та громадою. Громадські слухання – найбільш поширений механізм місцевої демократії у більшості демократичних країн. Громадські слухання доцільно і варто проводити у разі, коли місцева влада мусить приймати рішення, яке може спричинити чи вже спричинило соціальне напруження чи конфлікт між владою та громадою. Але як це зробити, з чого почати? Юрист ХОО КВУ Олександр Токаленко розробив детальну інструкцію для представників громади, яку ми публікуємо нижче.

По-перше, потрібно підготувати заяву про проведення громадських слухань:

1. Зазначити у заяві дату проведення слухань у межах 3-х днів (у форматі з…по…).

2. Вказати ПІП, дату народження, адресу реєстрації та контактні телефони представників (від 3 до 5 осіб), уповноважених представляти ініціативну групу.

3. Додати підписні листи з кількістю підписів не менше 300.

4. Подати заяву разом з підписними листами до міської ради.

3. Після прийняття МГ розпорядження представники, вказані у п.2:

- створюють робочу групу від 5 до 9 осіб у триденний термін із часу прийняття рішення про проведення громадських. До складу робочої групи включаються особа або особи, повноважні представляти інтереси суб’єкта ініціативи;

- за потреби запрошують народних депутатів України, обраних за округами, що знаходяться на території міста, міського голову (у випадку, якщо не він виступає суб’єктом ініціативи), голову відповідної районної у місті ради (у разі створення);

- на своєму засіданні робоча група консенсусом або більшістю голосів приймає рішення щодо вибору приміщення для проведення слухань, персонального складу запрошених осіб, затвердження порядку денного слухань, визначення доповідача і співдоповідача (співдоповідачів). На робочу групу покладаються інші організаційно-забезпечувальні функції;

- робоча група здійснює інформування членів територіальної громади про громадські слухання, яке розпочинається не пізніше 10 календарних днів до їхнього проведення. Інформування включає в себе: повідомлення у друкованому засобі масової інформації, з яким укладено угоду про висвітлення діяльності Херсонської міської ради та її виконавчих органів, повідомлення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, адресну розсилку запрошень визначеним особам, інші публічні оголошення;

- на громадські слухання робоча група представляє: порядок денний слухань, прес-реліз, проекти резолюції, інші матеріали.