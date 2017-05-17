Взяти участь в місцевому нормотворенні допоможе місцева ініціатива. Покрокова інструкція

Нормативно-правовим актом, що регулює найважливіші суспільні відносини, встановлює загальнообов'язкові правила та має найвищу юридичну силу, у нашій державі є Закон. Але сучасне життя громади важко уявити без нормативно-правових актів, що ухвалюються місцевими радами, оскільки вони можуть встановлювати, змінювати чи скасовувати певні місцеві правила чи норми поведінки та врегульовувати порядок застосування інших норм, наприклад, норм законів. Такі рішення місцевих рад ще називають локальними актами, тому що їх дія поширюється лише на територію юрисдикції місцевої ради, яка їх прийняла.

Тобто, якщо простіше сказати - життя окремої громади міста, селища чи села багато в чому залежить від цих локальних актів, оскільки саме вони встановлюють розміри місцевих податків і зборів, правила забудови, благоустрою, торгівлі тощо.

Чинним законодавством членам територіальних громад надано право безпосередньо брати участь у процесі місцевого нормотворення та ініціювати прийняття локальних актів через механізм «місцевої ініціативи». Але всі процедурні питання щодо порядку внесення місцевої ініціативи законодавство відносить до відання місцевих рад, які повинні затвердити окремий «Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради» або передбачити цей розділ у статуті територіальної громади. А як же ці процедури врегульовано у нашому рідному місті і який порядок внесення місцевої ініціативи до Херсонської міської ради?

Статут територіальної громади м.Херсона , а саме його частина 5 Глави ІV відповіді на ці питання.

Почати слід з формулювання питання, з яким ви збираєтеся звернутися в порядку місцевої ініціативи. Це може бути будь-яке питання, але в обов’язковому порядку повноваження щодо його вирішення мають належати органам місцевого самоврядування, воно не повинно суперечити Конституції та законам України та стосуватися територій поза межами юрисдикції міської ради.

Після того, як питання сформульовано, необхідно провести наступні дії у порядку їх черговості:





1. Знайти необхідну кількість однодумців для створення ініціативної групи у кількості не менш як із 500 членів громади м.Херсон, які постійно проживають на території міста та мають право голосу на виборах депутатів Херсонської міської ради.





2. Провести установчі збори ініціативної групи, під час яких:

- заповнити список членів групи, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, рік народження та домашню адресу члена;

- оформити документ, що висвітлює предмет місцевої ініціативи у вигляді проекту рішення міської ради (чи визначити осіб, яким доручити оформлення цього документу), а також визначити осіб, які у разі потреби погодять з юридичним відділом міської ради обсяг та форму необхідних додатків до проекту рішення;

- якщо прийняття внесеного проекту потребує додаткового бюджетного фінансування, необхідно додатково оформити ще й проект рішення міської ради про внесення необхідних змін чи доповнень до міського бюджету, кошторис витрат, який необхідно погодити з департаментом бюджету і фінансів міської ради (чи визначити осіб, яким доручити оформлення та погодження цього документу);

- обрати 5 представників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи, які будуть подавати заву про місцеву ініціативу з додатками та яким буде надано гарантоване право присутності та виступу (чи доповіді) на засіданнях комісій та пленарному засіданні ради;

- вести протокол установчих зборів, у якому доцільно зазначити: місце, дату та час проведення зборів, кількість учасників, порядок денний (включаючи обрання головуючого та секретаря зборів, питання, які вносяться на розгляд ради в порядку місцевої ініціативи тощо), осіб, яких обрано для представництва інтересів групи, в т.ч. під час подання та погодження документів, повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, результати голосування по кожному питанню та інше. Протокол підписує головуючий та секретар зборів.





3. Легалізувати групу шляхом подання до міської ради заяви про місцеву ініціативу у довільній формі. До заяви додається:

- протокол установчих зборів;

- список членів групи;

- проект рішення міської ради.

Така заява реєструється в обов'язковому порядку секретарем міської ради у Книзі реєстрації місцевих ініціатив міської ради.





Оформлена належним чином місцева ініціатива розглядається на найближчій сесії міської ради в порядку, передбаченому регламентом міської ради для проектів рішень, що вносяться на розгляд ради, але попередньо має бути розглянута на засіданнях постійних комісій міської ради

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради за участі 5 представників ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та гарантованим правом на виступ із доповіддю (співдоповіддю) представника ініціативної групи.





Автор: Юрист ХОО КВУ Олександр Токаленко