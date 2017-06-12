На Кинбурнскую косу – на ракете!

Этой весной компания «Нибулон» начала регулярные пассажирские перевозки водным транспортом по направлениям Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань. А со вчерашнего дня стартовал еще один межрегиональный маршрут из Херсона до Кинбурнской косы, которая находится в Николаевской области. Херсонские журналисты вместе с головой Херсонской областной государственной администрации Андреем Гордеевым были первыми, кто промчался по этому маршруту на пассажирском судне «НИБУЛОН Экспресс» или, как их называют в народе, ракете.

Внутри судно напоминает комфортабельный автобус или самолет, есть удобства. Правда, руки так и тянутся открыть окно и впустить внутрь свежего воздуха, что сделать никак нельзя. Зато всю поездку можно созерцать сине-зеленую пучину Днепро-Бугского лимана, а потом и Черного моря. Кинбурнская коса – очень живописное место для отдыха, которое до сих пор является неизведанным даже для многих херсонцев и николаевцев, не говоря уже о туристах из других городов. Это мыс длиною около 40 и шириной меньше 10 километров. Расположена между пресным Днепро-Бугским лиманом и соленым Ягорлицким заливом. Часть ее расположена в Николаевской области, часть – в Херсонской.

Несмотря на уникальность местности, Кинбурнская коса на сегодняшний день – место немноголюдное и отдаленное от цивилизации из-за сложностей транспортного сообщения.

Губернаторы Херсонщины и Николаевщины совместно с компанией «Нибулон» решили сделать эти николаевско-херсонские Мальдивы для людей доступными, в связи с чем и был разработан внедрен маршрут. Специально для этого «Нибулон» построил на косе специальный плавучий причал. Стоимость поездки будет приблизительно такая же, как на автотранспорте (около 200 гривен в один конец). Раньше добраться до Кинбурнской косы было только 2 способа – через Николаевскую область - на катере из Очакова. И через Херсонскую – на автобусе до с.Геройское , а потом еще также на автобусе или КАМАЗе до смой косы.

Однако, как рассказала опытный экскурсовод Наталья Шальнова, экскурсии через село Геройское намного интересней, ведь как раз там можно увидеть то, чем славится Кинбурнская коса. Зато на ракете быстрее.

Перед тем, как перерезать символическую ленточку, голова Херсонской ХОГА Андрей Гордеев и голова Николаевской ХОГА Алексей Савченко поблагодарили компанию «Нибулон» за сотрудничество в этом проекте. «Херсонская и Николаевская область всегда конкурировали, но сегодня у нас общий проект. Мы хотим сделать эти южные Мальдивы доступными для всех, для чего сегодня совместно с компанией «Нибулон» внедрен новый туристический маршрут», - заявил Андрей Гордеев.

Герой Украины, генеральный директор ТОВ СП «Нибулон» Алексей Вадатурский, который также принимал участие в открытии маршрута, рассказал, что рабоатет с Херсонщиной меньше года, но уже так ей проникся, что готов работать для ее развития.

«Мы сделаем все, чтоб соединить Украину с Турцией, Белоруссией, Болгарией. Чтоб Кинбурнская коса заслуженно стала самой лучшей жемчужиной для отдыха», - отметил Алексей Вадатурский. После официального открытия маршрута журналистам из Херсона и Николаева провели экскурсии по Национальному природому парку «Белобережье Святослава», рассказали о расположенных на косе достопримечательностях – памятнике Суворова, алтаре Ахила, памятном знаке, посвященном морской битве 1788 года Российской империи и турецких войск, шпиле Кинбурнской косы.

Правда, пока наши Мальдивы не могут похвастаться хорошим сервисом и цивилизационными благами. На косе уже установили биотуалеты и специальные контейнеры для пластикового мусора, есть пресная вода. Но пока что это место для тех, кто любит отдых в палатках и единение с природой, так как больше туристам пока нечего предложить.

Время поездки на «Нибулон экспресс» зависит от погодных условий, в хорошую погоду это будет около 1,5 часа, в плохую – около 3. Пока что данный маршрут работает в тестовом режиме, расписание и стоимость еще не установлены (следите за новостями на сайте компании «Нибулон»). А пока что публикуем актуальное расписание действующего маршрута Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань.