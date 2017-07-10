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На Херсонщине около четырех тысяч неприбыльных организаций

 
Завершился один из этапов формирования реестра неприбыльных организаций. Все объединения граждан, которые считают свою деятельность неприбыльной должны были подать документы в налоговую и получить соответствующий статус. Этот статус освобождает от уплаты налога на прибыль.

В прошлом году органы юстиции и фискальной службы не справлялись с наплывом заявок на получение статуса неприбыльности. Поэтому Верховная Рада продлила этап регистрации до начала июля 2017 года.
И вот, после контрольной даты можно подвести первые итоги. В Херсонской области в новый реестр неприбыльных организаций включено 3970 субъектов. Это все, кто успел или захотел привести свои учредительные документы в соответствие с новыми нормами Налогового кодекса Украины и своевременно подал их копии в контролирующие и регистрационные органы.

Кто же эти "новые" неприбыльные организации?
Большинство "неприбыльщиков" - это объединение совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительные кооперативы, гаражные, садоводческие и другие общества, а также религиозные организации. Значительно меньше - общественные объединения.
Отметим, что из реестра неприбыльных организаций были исключены 362 учреждения и организации, которые по собственному желанию прекратили свою деятельность или были ликвидированы.
Субъекты, которые не включены в реестр, будут платить налоги на общих основаниях.

На этом реестр неприбыльности не закрывается. И будет работать в штатном режиме. Новые организации будут подавать свои документы в фискальную службу в течение 10 дней со дня государственной регистрации. Эти документы будут рассматриваться и если цели деятельности объединения граждан будут некоммерческие, то их будут вносить в Реестр.

Да, срок перерегистрации религиозных общин продлили до конца 2017 года.
С данным Реестра можно ознакомиться в Электронном кабинете плательщика, который работает на веб-портале ДФС Украины https://cabinet.sfs.gov.ua/
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