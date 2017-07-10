Борис Сіленков: Пенсійна реформа, сумна доля сорокарічних

Ми друкуємо точку зору екс-голови Херсонської облдержадміністрації, заслуженого економіста України Бориса Сіленкова щодо перспектив пенсійної реформи. Борис Віталійович переконує, що якщо не змінити підходів до пенсійної реформи, то покоління сорокарічних не зможуть отримувати пенсії.

Ідея солідарної пенсійної системи була ефективною при наявності в країнах "бебі-бум".

В 1889 році канцлер Німеччини Бісмарк заклав соціальний проект, коли дітям не потрібно турбуватись за батьків, а батькам залежить від дітей.

Класично проект працює, коли на одного пенсіонера в країні проживає 5 осіб працездатного віку, із яких 3 гарантовано мають роботу. Це наука, тількі співвідношення 1:3 дає гарантію пенсіонерам на стабільні соціальні виплати. Щоб це співвідношення дотримувалось необхідно щоб 100 жінок народжувало 215 дітей.

Відповіді на проблеми з пенсійним забезпеченням необхідно шукати в 80 роках минулого століття.

Так, в 1990 році 100 україночок народило 184 дитини. В 2001 - 109. В 2008 році - 148 дітей. Але цим ніхто не займався. Чому всі країни Европи підняли пенсійний вік до 62 років, а Франція до 65 років, а Чехія до 72 роки?

В цих країнах співвідношення сладає 1:2, а Чехії 1:0.7. Тому останні 10 років Польща, Чехія, Німеччина, Італія дивляться на Україну як джерело трудових ресурсів.

"Бебі-бума" вже не буде!

В Україні проживає 27.2 млн працездатного населення, зайняте працею - 16.3, із яких тільки 10.5 сплачують ЄСВ. Ще 1.5 млн громадян утримуються Державою.

Ми сьогодні маємо на утриманні Пенсійного фонду 13.2 млн пенсіонерів і економічно ми на межі демографічної катастрофи. Співвідношення складає 1:0.9. Якщо відбудеться чудо і з 2018 року всі жінки України будуть народжувати необхідну для відродження солідарної пенсійної системи кількість дітей, то тільки через 20 років ми відновимо трудовий потенціал і захистимо пенсіонерів.

Цього "бебі-бума" вже не буде!!!





Що робити, як покрити дефіцит в 125.0 млрд. грн?

В 2009 році він складав всього 48.5 млрд. грн. Уряд пропонує реформу і замовчує, що в період з 2019 року по 2023 рік на пенсію вийде 1705570 чоловіків і 1660290 жінок, а в економіку прийде тільки 1932000 працездатного громадянина.

Баланс: мінус 1млн. 434 тис. громадян.

Тому ті, кому сьогодні 40-52, пенсію і при таких змінах в Законі теж не отримають.