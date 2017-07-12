Друга хвиля відбору - Українська академія лідерства для молоді

Українська Академія Лідерства (УАЛ) анонсує 2-гу хвилю відбору студентів на 2017-2018 рік. Найбільшим потенціалом і шансом України є наша молодь:покоління вільних людей, покоління, яке мислить, прагне, творить і готове брати на себе відповідальність. Наше завдання– відібрати молодих людей з високим потенціалом до лідерства і дати найкращу підготовку, інструменти для розвитку, які дозволять розкрити себе, обрати свій шлях та змінювати разом на краще Україну та навколішній світ.

УАЛ — це унікальний майданчик, що гуртує навколо себе саме таких молодих людей, програма особистісного та суспільного розвитку, головним елементом якої є 10-місячний курс розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл. Програма побудована на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку на основі цінностей Академії. Тривалість програми - 10 місяців (вересень 2017 - червень 2018). Складовими програми є постійний саморозвиток, робота в команді, поглиблене навчання, волонтерство, дослідження України та світу. Також, програму Академії буде доповнено курсом з основ підприємництва.

Під час навчання студенти проживають на базі одного з п'яти осередків Української Академії Лідерства - у Харкові, Полтаві, Львові, Миколаєві або Києві. Вони навчаються з провідними викладачами та постійно працюють із менторами Української Академії Лідерства, які підтримують студентів у їх розвитку. Один день на тиждень студенти присвячують волонтерській діяльності та втіленню проектів відповідно до інтересів. Разом здійснюють навчальні експедиції по Україні та закордон.

Навчання в Академії безкоштовне, існує лише вступний внесок у розмірі 2000грн. Решту витрат для студентів покриває інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund, що створений урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами керівника Української Академії Лідерства Романа Тичківського, в Україні протягом останніх двох років прокинулося нове покоління. Покоління, яке плекає довіру одне до одного, жертовність не лише на рівні сентименту, а й на рівні відповідальної та усвідомленої волі, щоб перетворити свою країну на простір свободи та гідності. Наша мета – зробити так, щоб цінності, навколо якиї ми об’єднуємося, ставали щоденними інструментами прийняття рішень. Ми хочемо, щоб українство ставало сильнішим, щоб ми приносили більше користі людству.

Студентами Академії можуть стати 16-18-ти річні випускники шкіл, коледжів, які прагнуть розкрити власний потенціал, розвиватись та змінювати на краще Україну та навколішній світ. Щоб стати студентом Академії, необхідно взяти участь у відбірковому етапі, заповнивши онлайн-анкету на сайті join.ual.org.ua до 20 липня.





Звертайтесь за більш детальною інформацією:

http://www.ual.org.ua/, join@ual.org.ua

+38 067 446 31 01 або facebook: @ualeadershipacademy