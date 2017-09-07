Херсон ділиться досвідом з Миколаєвом. Як розробляти Програму розвитку громадянського суспільства

На виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України, у всіх областях України були затверджені Програми розвитку громадянського суспільства. У Херсоні цей документ став унікальним, адже формувався він всупереч традиціям розробки подібних документів в минулому: реально, а не на папері до роботи над програмою долучились представники самої громадськості. А от сусідня Миколаївщина досі залишається без Програми, тож днями херсонські колеги завітали на круглий стіл з теми «Якою бути Президентській політиці розвитку громадянського суспільства на Миколаївщині» та поділилися досвідом з колегами.

Відкриваючи захід, організатором круглого столу – представник ОДА Олена Іваненко та директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайло Золотухін підкреслили важливість для громадян та громад Миколаївщини отримати дієві механізми та інструменти їх впливу на формування та реалізацію рішень органів публічної місцевої та регіональної влади та формування спроможних місцевих громад. Саме їх формування є головною метою Президентської політики розвитку громадянського суспільства на Миколаївщині.

Експерти ФРММ презентували своє моніторингове дослідження, зазначили, що прийняття обласною радою Програми розвитку громадянського суспільства та створення дієвих координаційних рад з її реалізації дозволить долати виклики реалізації на обласному і місцевому рівнях політики Президента України.

«Після Революції Гідності органи місцевого самоврядування отримали багато повноважень. Проте з’явилася нова проблема – безкарність. Тому важливою є роль громадянського суспільства як запобіжника імітації та профанації реформ. Саме тому нагальною є політика Президента України з підтримки розвитку громадянського суспільства », - акцетувала експерт ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) Тетяна Золотухіна при презентації моніторингового дослідження та проекту Програми розвитку громадянського суспільства у Миколаївської області.

Представники Експертно-громадської ради при виконавчому комітеті миколаївської міськради — Ірина Куприєвич та Антоніна Галкіна презентували відповідний досвід м Миколаєва, діяльності дорадчого громадського органу міськвиконкому та результати громадянських ініціатив при грантовій підтримці на виконання міської програми розвитку місцевого самоврядування. Так, за підтримки коштів міського бюджету останні 2 роки реалізуються 4-5 проектів, що допомагають городянам скористатись механізмами місцевої демократії для захисту своїх інтересів та органам місцевого самоврядування налагодити належне демократичне управління.

Херсонські гості — керівник громадської ради при Херсонському міському голові Олександр Мошнягул, керівник ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень», експерт ПЦПСД Володимир Молчанов, заступник директора Департаменту – начальник управління внутрішньополітичної діяльності Херсонської ОДА Павло Гавриш розповіли про свій партнерський досвід формування координаційної ради, розробки та реалізації обласної програми рекомендували миколаївцям почати з формування дієвої робочої групи. З цим погодились більшість учасників обговорень, зокрема, представники Громадської ради при Миколаївській ОДА.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА до 17-00 14 вересня чекає заявки від науковців та представників громадських інституцій аналітичного спрямування з місцевих громад Миколаївської області, щодо вступу у творчий колектив з розробки обласної програми з перспективами входження у обласну координаційну раду з питань реалізації національної стратегії громадянського суспільства.

Пропозиції надавати на E-mail: управління — politika@mykolayiv-oda.gov.ua, та ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва — Fondnikol@gmail.com зазначивши ПІБ, назву ГО, номері телефону та електронної пошти. Тема листа: «склад робочої групи»

Довідки за телефонами: (0512) 37-30-52 ( на ч. відділу управління — Станіслав Петрович Біліченко) та (0512) 47-38-79 ( директор ФРММ Михайло Євгенович Золотухін )

Круглий стіл відбувся рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» на тему: «Дієва місцева демократія у селах і містахМиколаївщини» за підтримки МФ «Відродження».

Захід є черговим заходом проекту «Залучення мешканців сіл та міст до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад», що реалізується Фондом при партнерстві з Миколаївською облрадою, Миколаївською ОДА згідно рішення облради №7 від 30.07.2015 р. «Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках..» та на виконання завдання 3.2.2. Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року».