Не хлебом единым - принята «Национальная стратегия управления отходами»

Особым подарком для Украины стало принятие «Национальной стратегии управления отходами», которую специалисты отрасли ожидали не один год. На своей официальной пресс-конференции Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заверил, что документ является стратегическим на общенациональном уровне и определяет целостную государственную политику в сфере обращения с отходами. Но так ли все гладко на деле? Бэкграунд вопроса был раскрыт на круглом столе Украинского Кризисного медиа-центра, посвященного реформам и Евроинтеграции в целом. Об этом наш специальный репортаж.

Состояние загрязнения окружающей среды — это то, что всегда на виду, и в то же время все диалоги ведутся в узкоспециализированном кругу специалистов и людей, кого проблемы загрязнения затронули лично. Остальных же граждан течение омывает по касательной. Возможно поэтому наш новостной дайджест в Facebook вызвал логичное и лаконичное – «И?». А значит, вопрос должен быть рассмотрен несколько шире, чем предполагала официальная презентация. Итак, …

… зачем?

На этот вопрос отвечает Глеб Юрьевич Стригуненко, начальник отдела по вопросам сотрудничества с ЕС в отдельных секторах экономики Управления по вопросам реализации обязательств в сфере европейской интеграции Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

Проблема по накоплению отходов производства и потребления является ключевой угрозой экологической безопасности Украины. По среднегодовым показателям, получается, что один человек в год генерирует около 4 тонн отходов. Всего же этих отходов по Украине - 12,5 миллиардов тонн, которые расположены на 30 тысячах свалках, и это только официальные данные. Без определенной регуляции — это количество будет расти в прогрессии. Сама же регуляция должна иметь полноценную вертикаль, как сверху вниз, так и наоборот в виде инициатив самих жителей локальных громад.

Как?

«Национальная стратегия управлениями отходов» принята на период до 2030 года. Как заметил сам министр, данная стратегия первая в своем роде для Украины и является не сегментарным документом, с цельным видением ситуации в отрасли. Стратегия регламентирует принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными и отходами сельского хозяйства. В какой-то мере документ является новаторским, ведь в основе его лежат принципы экономики замкнутого цикла. Стоит понимать, что сам Европейский союз полностью перейдет на такую модель лишь в 2019 году, но в то же время это один из пунктов условия Договора про ассоциацию. А это требует масштабной модернизации и перестройки, в том числе сознания о потребительском отношения к ресурсам, заметил Остап Семерак.

О «фишке» стратегии рассказал Александр Степанович Семенец, заместитель директора – начальник отдела обращения с отходами и опасными химическими веществами Департамента экологической безопасности. Ею стала пятиступенчатая «иерархия» обращения с отходами, что является действующей в странах Евросоюза. Наиболее приемлемым является предотвращение создания отходов как таковых, удаление же отходов – на последнем месте. Переработка отходов является золотой серединой. Соответственно места захоронения отходов будут максимально сокращаться. Во главе же сознательного переформатирования гражданского отношения к проблеме ставят проведения просветительских компаний.

Подводные камни.

Как справедливо заметила подписчица нашей странички Facebook, в Херсонской области проводили круглые столы по рассмотрению проектов строительства мусороперерабатывающих заводов в Херсоне, но сами заводов на «горизонте» не видать. В то же время простые жители понимают, что этот процесс не является скоротечным, требует хорошей подготовки, в том числе и материальной. Но вектор развития должен прослеживаться, который простым гражданам, не экспертам, увы, не виден. С подобной проблемой сталкиваются не только на уровне периферии, а и непосредственно в «около министерских» кулуарах. Активная экспертная общественность жалуется на закрытость информации, и недоступность в участии над проектом. Кроме презентации на сайте Минприроды ничего найти невозможно. Несмотря на то, что стратегию ждали более двадцати лет, на фоне общей эйфории нет комментариев «уважаемых экспертов», одни «репосты», отметила член правления ГО «Экология. Право. Человек», Алена Кравченко. Параллельно, эксперт раскритиковала проекты «Зеленых тарифов», называя их корупциогенными. Принятию же стратегии радуются потому, что это первый шаг в реализации целого ряда мероприятий-регуляций. Но это не панацея, и даже онлайн мониторинг ситуации по европейскому образцу не спасет. Нужна нормативная база и ужесточение наказаний за нарушения в отрасли.

à la fin en dernier lieu

«Национальная стратегия управления отходами» - это то, чего ждали, и ждали долго. Оправдал ли документ заявленные ожидания? Говорить сложно, на официальной презентации была представлена техническая версия документа и наглядное медиа сопровождение с красивыми картинками. Что уже по-своему настраивает особо осторожных экспертов на параноидальный лад. Так и хочется начать видеть везде #зраду, и предаться так горячо любимому шапкозакидательству. Но ведь цельного видения не было 26 лет, а делать что-то надо. Сжимаем дружно кулаки, желаем реформаторам-экологам успехов и не забываем – все начинается с нас самих. И, если это вас утешит, дно пробивать уже некуда. Со слов Аллы Войцеховской, представителя экологической инициативы «Экология. Право. Человек», Украина и так на уровне африканских стран по переработке опасных отходов. Таких как Замбия, Уганда.

Артём Чайковский