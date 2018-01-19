Консультація. Земельне питання – присвоєння кадастрового номеру

До Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги – філіалу херсонського офісу Мережі правового розвитку, що діє на базі ХОО КВУ, за консультацією звернулася жителька громади. Її цікавила тема присвоєння кадастрового номеру на землю. В наявності вона мала державні акти на землю «старого зразка», завірені на її батька.

Консультація юриста:

Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці з метою її ідентифікації та зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.

Проте при продажу землі, оформленні спадщини, іншому відчуженні земельної ділянки тощо, виникають проблеми у зв’язку з відсутністю кадастрових номерів земельних ділянок у державних актах «старого зразка», адже за новими вимогами кадастровий номер є обов’язковою умовою для продажу, дарування, оформлення спадщини щодо земельної ділянки та здійснення інших юридичних дій, пов’язаних із земельною ділянкою.

Зверніть увагу! Незалежно від того, що державні акти «старого зразка» не містять інформації щодо кадастрового номеру, вони вважаються дійсними до того часу, поки за бажанням чи за необхідністю власник не замінить їх на нові.

- Навіщо потрібен кадастровий номер?

Цей номер потрібен для того, щоб здійснити будь-яку юридичну операцію з нерухомим майном. Скажімо, якщо потрібно купити землю, подарувати, продати, чи відписати комусь за заповітом – жодна з цих операцій неможлива, якщо на земельну ділянку не має присвоєного кадастрового номера.

Якщо державний акт у вас старого зразка (виданий до 2004 року), то швидше за все земельній ділянці не присвоєно кадастрового номера і відомості про цю ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Якщо ж земельній ділянці було присвоєно кадастровий номер, то це повинно відображатись на сторінці Публічної кадастрової карти України. (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta).

- Як присвоїти кадастровий номер?

Для того, щоб присвоїти ділянці кадастровий номер, слід звернутись до фахівців, які виконають певні геодезичні та землевпорядні роботи і виготовлять відповідну технічну документацію. І зробити це слід завчасно, щоб в подальшому не виникало клопотів для здійснення будь-яких операцій з нерухомим майном.

- Які документи потрібно подати до землевпорядної організації?

1. Заява про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

2. Нотаріально завірена копія державного акту

3. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

До відома! Відповідно до статті 132 Земельного кодексу України угоди про перехід права власності на земельні ділянки повинні містити кадастровий номер земельної ділянки. Згідно з частиною 6 статті 120 Земельного кодексу України істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.

Даний проект здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».