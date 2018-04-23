Шістнадцять відсотків херсонських ГО готові відмовитись від взаємодії з владою

За результатами дослідження стану громадянського суспільства в Херсоні, 16% громадських організацій готові відмовитись від взаємодії із владою як з методом, який не є ефективним.

Про це розповів на круглому столі в Кризовому медіа-центрі.Херсон засновник компанії «Active-group», яка проводила дослідження, політолог Андрій Єременко. Дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

Найбільш ефективними методами для досягнення цілей громадські організації вважають тренінги, консультації, іншу освітню діяльність, поширення інформації, вплив на суспільну думку (69,4%), масові заходи (форуми, концерти, фестивалі, змагання тощо) – 64,7 %.

Серед ефективних методів взаємодія з владою зустрічається на 16% рідше, аніж серед методів, якими користуються. Ці люди готові відмовитись від взаємодії із владою як з методом, який не є ефективним, розповів Андрій Єременко.

Метод участі у політичному житті вважають більш ефективним, ніж використовують. Можна очікувати незначну, але активізацію саме політичної діяльності організацій.

Повну презентацію результатів соціологічного дослідження можна скачати за посиланням: https://goo.gl/uvW9m9

Посилання на відео трансляції:

перша частина: https://goo.gl/GQS6Lj

друга частина: https://goo.gl/GVrHHZ