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Херсонські громадські організації створювались з альтруїстичними цілями

Мета створення громадських організацій на Херсонщині 

Принаймні такі дані були отримані в результаті дослідження стану громадянського суспільства в Херсоні, проведеного компанією «Active-group» за замовленням Херсонської державної обласної адміністрації.

Дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

79,8 % учасників опитування відповіли, що їх організація була створена з метою вплинути на розвиток суспільства. 69,0 % хотіли допомогти іншим, і лише 8,3% представників ГО відповіли, що створили організацією з метою отримати фінансування.

Повну презентацію результатів соціологічного дослідження можна скачати за посиланням: https://goo.gl/uvW9m9

Посилання на відео трансляції:

перша частина: https://goo.gl/GQS6Lj

друга частина: https://goo.gl/GVrHHZ


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