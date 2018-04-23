У більшості херсонських ГО персонал неоплачуваний

На питання «Чи є у Вашій організації оплачуваний персонал?», 70,6 % громадських організацій відповіли, що немає, 28,2 % - що є, а 1,2% взагалі «не знають».

Такі дані були отримані за результатами дослідження стану громадянського суспільства в Херсоні, яке провела компанія «Active-group» за замовленням Херсонської державної обласної адміністрації. Дослідження складалося з трьох етапів: – контент-аналіз публікацій в херсонських медіа (як міських, так і обласних), проведення фокус-групових дискусій з представниками громадянського суспільства області та кількісного дослідження.

Як розповів засновник компанії «Active-group», яка проводила дослідження, політолог Андрій Єременко під час презентації дослідження, відсутність або недостатність оплачуваного персоналу вважається ледь не головною проблемою. В приватних бесідах громадські діячі періодично розповідають про залучення коштів для оплати персоналу з незвичних джерел, використання схем роботи з «чорною готівкою» тощо.

Ця проблема пов’язана із законодавством: податковим, яке вимагає сплатити майже 40% податків із заробітної плати, неадекватним поняттям «волонтество» тощо. Максимум, що можна зробити на рівні області – це «не помічати» явні порушення законодавства.

Більшість організацій (56,3 %) за результатами дослідження мають 1-5 осіб оплачуваного персоналу, 18, 8% опитуваних зазначили, що в їх організації більше 21 оплачуваних працівників, 15,6% відповіли, що кількість найманого персоналу – 11-20 осіб.

Про велику кількість персоналу говорять ті організації, які асоціюють себе із національними або міжнародними проектами/коаліціями тощо.

Переважна більшість організацій працюють взагалі без найманого персоналу або працюють із невеликою кількістю працівників. При цьому всі вони хочуть, щоб в них працювало більше людей і більш фахові люди.

В будь-якому випадку організації, які працюють в області, не мають великої кількості найнятих працівників.

У той же час взагалі кількість членів в громадських організаціях Херсону здебільшого 11-30 осіб (32,1 % респондентів) та 1-10 членів (31, 0 %). Трохи менше відсотків опитуваних (17,9%) відповіли, що в складі їх організації входить 31-100 осіб.

Невелика кількість членів організацій свідчить про вузькогалузевість більшості організацій.

Хоча велика кількість організацій своїми реципієнтами вважають величезну кількість людей, фактично робота більшості обмежується досить скромними показниками.

Повну презентацію результатів соціологічного дослідження можна скачати за посиланням: https://goo.gl/uvW9m9

Посилання на відео трансляції:

перша частина: https://goo.gl/GQS6Lj

друга частина: https://goo.gl/GVrHHZ