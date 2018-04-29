На Херсонщине почти все больные туберкулезом получают лечение

В Херсонской области 99% больных туберкулезом получают лечение. К такому выводу пришли специалисты Института аналитики и адвокации. Они проанализировали эффективность действующей системы борьбы с туберкулезом и выяснили фактическую обеспеченность пациентов медпрепаратами в 2014-2016 годах.





По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из десяти самых распространенных причины смерти в мире. А в 2014 году Украина впервые вошла в пятерку стран мира с самым высоким уровнем заболеваемости на устойчивый к лечению туберкулез.

- На протяжении 2012-2016 годов в Украине действовала государственная целевая программа противодействия заболеванию туберкулезом. - рассказывает аналитик ИАА Полина Колганова. - Финансировали мероприятия за счет Государственного бюджета и Глобального фонда. В нашем исследовании мы проанализировали количество больных в 2014-2016 годах в Херсонской области и сколько лекарств им было необходимо, а потом сравнили цифры с теми, что есть на самом деле.

Херсонский областной противотуберкулезный диспансер в течение 3 лет централизованно принимал закупленные лекарства для всего региона. По его статистике, количество больных за этот период уменьшилось.

Инфографика: Статистические показатели заболеваемости и лечения больных туберкулезом в Херсонской области





Также уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в лечении, а медпрепараты получили почти все, кто в них нуждался. В 2016 году 99 больных из 100 медикаментозно боролись с туберкулезом.





- Есть разные причины, по которым пациенты, которые нуждались, не получили лечение - объясняет Полина Колганова. - Одни могли категорически отказываться лечиться, у других обнаружили форму туберкулеза, которая не поддается лечению. Еще одна причина - отсутствие возможности подобрать схему лечения. Но с этими больными проводилась работа и в последующие годы им удавалось назначить лечение.





В Институте аналитики и адвокации также исследовали плановую и фактическую медикаментозную обеспеченность Херсонской области за 2014-2016 гг.

Инфографика: Сравнение доли пролеченных больных и средней фактической обеспеченности Херсонской области





Инфографика показывает, что количество препаратов для борьбы с туберкулезом к 2016 году уменьшилась до 31%. Однако на протяжении всего исследования 99% пациентов получали лечение. Аналитики предполагают, что разница связана с годовыми задержками поставок лекарств и уменьшением количества больных.





Справка: Исследование осуществлено в рамках инициативы «Проведение анализа и оценки эффективности формирования и обеспечения потребности в лекарственных средствах для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита С», которая реализуется ОО «Институт аналитики и адвокации» при поддержке БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ».

Пресс-служба ОО «Институт аналитики и адвокации»



