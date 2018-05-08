Херсон на одинадцятому місці в рейтингу Індексу публічності

Протягом останніх п’яти років спостерігається повільне, але стійке зростання рівня прозорості, відкритості та підзвітності українських муніципалітетів. Порівняно з 2013 роком, середній показник публічності міських рад в обласних центрах України зріз на 13% (з 51% до 64%). Група міст-лідерів, які утримують лідируючі позиції в рейтингу і творять відносний стандарт публічності для решти муніципалітетів, залишається незмінною протягом усього часу дослідження. Сюди належать Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Вінниця, Львів, Чернівці. Натомість найменш повільно впроваджують практики публічності і належного врядування муніципалітети Ужгорода, Одеси, Черкас, Дніпра, Запоріжжя та Житомира.

Варто відзначити, що роль і внесок різних суб’єктів владних повноваження у досягнення муніципалітетами вищого рівня публічності є неоднаковою. Депутатський корпус за останні роки продемонстрував значно кращий прогрес у впровадженні принципів публічності (+22%), порівняно з міськими головами (+11%) та виконавчими органами рад (+3%). За сукупністю усіх показників муніципалітети Івано-Франківська і Києва очолили рейтинг публічності міст за результатами 2017 року – з показниками 78% і 73% відповідно. На останніх позиціях, з показником 50% публічності, розташувалися Полтавська і Одеська міські ради.

Аналізуючи практики найбільш публічних міст, ми виявили, що ключовим фактором успіху у забезпеченні належного рівня публічності муніципалітету є не лише впровадження інноваційних практик публічності, але й дисципліноване та послідовне втілення виконавчими органами визначених законом процедур.

Рейтинг публічності міста Херсон. Місто Херсон за результатами вимірювання індексу публічності місцевої влади 2017 року, демонструє позитивну динаміку зростання відкритості до громадськості. Відповідно, у 2017 році Херсон відкрив другу десятку (11 позиція) серед 24 міст, набравши загальний бал 66,8%. У 2016 році місто посідало 14-те місце – 56%, у 2015-му – 10-те місце в рейтингу з показником прозорості та підзвітності – 55%. Значний вклад в зростання загального рейтингу індексу публічності за рахунок відсотків набраних міським головою. Виконавчі органи Херсонської міської ради та депутати мають більш повільну динаміку. Причому за останні три роки вимірювання виконком досі є найбільш закритим від громадськості.

Публічність міського голови. Міський голова Володимир Миколаєнко порівняно з іншими суб’єктами влади далі покращує свої результати в плані публічності, цього разу індекс публічності становить 81% за 2017 рік, в 2016 році він становив 67%, у 2015 – 63%. Міський голова регулярно інформує громаду, ініціює громадські обговорення, звітує перед радою про свою діяльність та діяльність виконавчих органів, проводить виїзні зустрічі з виборцями більше 1-го разу на місяць. На сайті міської ради в більшості випадків вчасно публікуються рішення міського голови. Щодо щомісячного прийому громадян, то очільник міста приділяє цій справі всього 4 години на місяць. До того ж на прийом звичайному громадянинові потрапити не так і легко, процедура достатньо ускладнена: спочатку необхідно написати звернення та віднести його в Херсонську міську раду, або надіслати в електронному варіанті; потім після його розгляду заступниками або іншими виконавчими органами, приймається рішення про надання дозволу на участь в прийомі або відмову. Що стосується присутності в соціальних мережах, то хоча у Володимира Миколаєнка є персональна сторінка в фейсбук, але вона не активна. Протягом 2017 року міський голова не ініціював проведення опитувань з метою виявити громадську думку, що стосуються питань місцевого значення, хоча при міському голові існують громадські ради та робочі групи. Так протягом 2016-2017 років міським головою було створено 78 допоміжних органів (комісій, комітетів, рад, робочих груп тощо). Незмінною залишається негативна практика не оприлюднення на сайті ради актуальних біографічних даних та декларації міського голови та його заступників.

Публічність виконавчих органів міської ради. Досі зберігається тенденція, що найгірший показник прозорості мають виконавчі органи влади. За результатами вимірювання у 2015 році виконком Херсону посідав передостаннє місце в рейтингу серед 22-х міст – 47%. У 2016-му прозорість виконавчих органів також становила 47%, у 2017-му – 57%. На сайті ради представлений лише перелік членів виконкому, але відсутні біографічні дані та декларації, або відповідне посилання на сайт НАЗК. На сайті ради можна дізнатись про місце та час засідання виконкому, а також проекти рішень. Щоб потрапити на засідання, не потрбіно проходити спеціальної процедури попереднього запису, перед початком засідання можна зареєструватися і бути присутнім.Якщо при міському голові існує 78 допоміжних органів, то серед виконавчих органів вони відсутні. Виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою.При комунальних підприємствах відсутні наглядові ради. Також не оприлюднюється фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності. В місті досі не запроваджено систему управління якістю (ISO), натомість усі закупівлі відбуваються через систему PROZORRO.

Публічність депутатів міської ради. Депутати Херсонської міської ради в 2017-му році продемонстрували 65% вимірювання публічності. У 2016-му році цей показник становив 56%, а у 2015-му – 55%.Про депутатів міститься не повна інформація на сайті ради. Наприклад, відсутність доступу до номерів засобів зв'язку та електронні пошти депутатів. Також відсутні біографічні дані депутатів на веб сторінці міської ради та інформація про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати тощо). Не оприлюднюються рішення, які регулюють розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.Натомість на сайті ради присутня інформація про склад депутатських фракцій та його зміни; можна знайти місце і час прийому виборців, а також перелік звернень кожного депутата (ознайомитись зі змістом можливість є).Міськрадою ведеться відеотрансляція засідання сесії, що дозволяє всім бажаючим дивитися за роботою обранців в онлайн режимі, або пізніше на ютуб. А от стенограми та аудіо-трансляція відсутні. На сайті ради можна ознайомитись з рішеннями ради. Мешканці міста мають можливість бути присутніми на засіданнях ради особисто, що передбачає регламент, процедура не є складною (передбачає реєстрацію на вході).

В результаті маємо відкритий доступ до питань з якими працюють депутати під час засідань ради, але відсутність інформації про самих депутатів, їх статки, а також мало що відомо про їх роботу за межами публічної арени.

Рекомендації. В першу є запит на створення окремого порталу відкритих даних. Адже більша частина доступної інформації розміщена на різних сторінках порталу міської ради та іншим ресурсам.

Міському голові для підвищення показників індексу публічності можна надати такі рекомендації:

- оприлюднити повну процедуру запису на прийом до міського голови, а саме зазначити підпункт 5.3.8. Регламенту виконавчих органів Херсонської міської ради, затвердженого рішенням виконкому від 20.01.2015 року №3: особистий прийом громадян міським головою проводиться тільки після розгляду порушених питань на особистих прийомах заступників міського голови, директорів департаментів відповідно до розподілу обов’язків, із наданням письмової відповіді про заходи, вжиті для їх вирішення.

- запровадження практики звітування щодо здійснення державної регуляторної політики перед міською радою;

- розширити персональну інформацію про міського голову в розділі «Керівники міста», а саме розмістити на сайті ради поряд з фото і контактною інформацією посилання на актуальні біографічні дані, розмістити декларацію про доходи; розмістити повну інформацію про заступників міського голови.

Виконавчі органи. Розмістити на сайті міської ради вичерпну інформацію про керівників виконавчих органів (наприклад, біографії та фото), про заступників міського голови, в тому числі їх декларації, або посилання на них на сайті НАЗК.

На веб-сайті міської ради оприлюднити повну інформацію про графік прийому громадян керівниками виконавчих органів та процедуру запису.

Розмістити на офіційному веб-ресурсі інформацію (керівники, контактна інформація) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління виконавчих органів.

Розмістити персональний склад виконкому із зазначенням усіх посад на сайті ради, замість поіменного списку.

Розмістити на офіційному веб-сайті всі набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних згідно постанові Кабміну України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Оприлюднити перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови.

Оприлюднити фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.

Оприлюднювати на веб-сайті ради вичерпної інформації про проведення громадських слухань - протокол або стенограма за результатами всіх проведених громадських слухань.

Публікувати протоколи засідань містобудівної ради на веб-сайті ради, а також інформацію про порядок оскарження рішень ОМС.

Забезпечити можливість користування сайтом для людей з інвалідністю: збільшення шрифтів, аудіальний супровід.

Створити окремий портал відкритих даних міської ради. Виконавчим органам почати звітувати про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою. Надати змогу ознайомитися зі звітами виконавчих органів на офіційному сайті ради.

Депутати міськради. Розмістити на сайті міської ради детальну інформацію про депутатів ради, а саме біографічні дані, інформацію про номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти депутатів, декларації про майно та доходи.

Розмістити відомості про біографічні дані, повноваження, графік прийому, декларації секретаря ради.

Зробити більш зручною для користування інформацію про депутатів та межі округів, наприклад, у вигляді карти, а не суцільного списку.

Розмістити інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку та електронної пошти секретаріату ради.

Доводити до відома населення рішення про скликання сесії ради на офіційному веб-сайті вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення).

Висвітлювати інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях на веб-сторінці ради.

Оновлювати інформацію про рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Оприлюднювати на сайті ради протоколи (стенограми) сесій міської ради.

Розміщувати всі річні вичерпні звіти депутатів про звітування перед виборцями.

Розміщувати на веб-сайті ради інформацію (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.