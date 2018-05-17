15 ОТГ області незабаром отримають землю сільськогосподарського призначення у власність

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області продовжує розпочатий в лютому процес передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. Вже підготовлені документи для передачі землі 15 об’єднаним територіальним громадам області. Й в грудні цей процес буде завершено.





Про це розповіла начальник Управління землеустрою та охорони земель Оксана Зінова на круглому столі «Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в аграрній сфері. Можливості та інструменти для розвитку сільських громад та агровиробників», який відбувся у Херсоні.





26 ОТГ Херсонської області буде передано 120 тис га землі, у тому числі близько 30 тис. несформованих земельних ділянок, по яким ще не має земельної документації.

Як зазначила Оксана Зінова, «є план-графік передачі землі, який розрахований до осені. Роботи виконуються згідно із графіком. Фізично необхідно провести інвентаризацію із виїздом на місця. Проблем під час підготовки передачі немає. Є робочі моменти фінансування з державного бюджету. Вже підготовлено документи для 15 об’єднаних територіальних громад, але поки що акти приймання-передачі землі ще не підписані».

З 1 лютого структури Держгеокадастру були позбавлені права одноосібно без згоди об’єднаних територіальних громад ухвалювати рішення щодо розпорядження землями поза межами населених пунктів.





«Вже сьогодні будь-яке рішення по виділенню землі, яке приймає Держгеокадстр, підтверджується рішенням сесії ради ОТГ. Тому земельного дерибану не має» - наголосила у своєму виступі Оксана Зінова





31 січня 2018 року Уряд прийняв розпорядження, відповідно до якого Держгеокадастр має передати землі державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад до кінця 2018 року.





Алгоритм передачі землі передбачає чотири етапи:

1. ОТГ звертається з клопотанням до обласного управління Держгеокадастру.

2. Відбувається інвентаризація земель ОТГ, які до цього не були передані у користування.

3. Реєстрація проінвентаризованих ділянок в державному кадастрі.

4. Передача земель у комунальну власність громади наказом начальника обласного управління Держгеокадастру.

Для підтримки цього процесу створено спеціальний сайт http://otg.land.gov.ua/ і відкрито гарячу лінію для консультацій 0800502528.





Нагадаємо, що за участі та сприяння представників Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», Світового банку та ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України в Херсоні відбувся Круглий стіл «Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в аграрній сфері. Можливості та інструменти для розвитку сільських громад та агровиробників».





В роботі круглого столу взяли участь представники органів державної влади, голови й депутати органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій та сільськогосподарських виробників у Херсонській області.

Основним предметом обговорення під час круглого столу стали практичні підходи до врегулювання питань управління земельними ресурсами в межах сільських громад, інструменти та приклади ефективного використання земельних ресурсів для розвитку сільських територій та агробізнесу.





Захід відбувся в рамках проектк «Підтримка аграрного і сільського розвитку» - це проект USAID, що реалізується компанією Кімонікс і ставить за мету сприяння всеохоплюючому і стійкому економічному зростанню шляхом розвитку аграрного сектора і створення більш привабливих умов проживання в сільській місцевості України. Проект триватиме до липня 2020 року. Докладніша інформація про проект: https://www.facebook.com/usaid.ards.







