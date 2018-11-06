Громадська рада хоче “включити” бюджет участі та впровадити громадських інспекторів в транспорті

6 листопада відбулося засідання Громадської ради при Херсонському міському голові. Представники громади обговорили такі актуальні питання як “включення” бюджету участі, Положення про громадських інспекторів в міському транспорті та інші.

Положення про громадський бюджет у Херсоні та Міську цільову програму «Громадський бюджет у місті Херсоні на 2018-2022 роки» було затверджено ще наприкінці серпня. Але воно потребувало суттєвих доопрацювань, й саме Громадська рада стала ініціатором вдосконалення цього документу й подала свої пропозиції змін, щоб бюджет участі став дієвим механізмом, а не залишився лише на папері. Також свої зауваження внесли і юридичний та організаційний відділ виконкому, і Департамент фінансів.

На засіданні ГР заслухали начальницю організаційно-контрольного управління Тамару Соценко, яка зазначила, що пропозиції ГР майже в повному обсязі були враховані. Дискусійним виявилося тільки питання, чи не обмежує права громадян вимога ГР, щоб проекти на бюджет участі не мали право подавати працівники комунальних установ? Але, як вирішив бюджетний комітет Громадської ради, це принципова позиція, адже є приклад сусіднього міста Миколаєва, де під час реалізації механізму БУ виникла проблема, що працівники комунальних установ писали проекти, пов'язані зі своїм місцем роботи, в той час, що бюджет участі має допомагати реалізовувати проекти для ВСЬОГО міста.

Крім того, Тамара Михайлівна розповіла, що суб’єкт подання Положення про бюджет участі зняв його на доопрацювання. Ця інформація збентежила членів ГР й вони прийняли рішення: якщо протягом 2 тижнів зміни до Положення не будуть опубліковані на сайті Хероснської міської ради, звернутися до міського голови з проханням внести їх.

Наступним члени Громадської ради обговорили та проголосували за Положення про громадських інспекторів в міському транспорті, яке було розроблено членами ГР та Управління транспорту висловило своє зацікавлення подібним механізмом. Громадська активістка Людмила Чайка внесла свою пропозицію прописати в Положенні право громадським інспекторам контролювати ще й наявність GPS-трекерів в транспорті, також на засідання лунали інші пропозиції, що можна додати до цього документу.