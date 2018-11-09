Більшість українців вважає, що борці із корупцією самі корумповані...

61% українців вважають причиною незначних зрушень у боротьбі з корупцією те, що ті, хто має з нею боротися, самі корумповані – соцопитування. 91% українців вважають корупцію серйозною проблемою; 61% переконані, що це «найбільш серйозна проблема, яка заважає розвитку держави». Лише 5% вважають, що проблема корупції не надто серйозна або надумана.

Такі результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова - повідомляє Український кризовий медіа центр.

«На запитання, чому такі незначні результати боротьби з корупцією, 61% опитаних назвали причиною те, що ті, хто має боротися з корупцією, самі є корумпованими. Понад 38% кажуть, що причина – те, що корупція майже завжди залишається безкарною майже завжди; 31% – що «немає сильної руки, яка наведе лад», – розповів Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, під час презентації результатів соцопитування в Українському кризовому медіа-центрі.

55% респондентів вважають, що для дієвої боротьби з корупцією потрібно жорстко карати причетних до корупції. 28% відповіли, що допоможе усунення корупційних ризиків через прийняття відповідного законодавства; 12% – що необхідно змінювати ставлення суспільства, привчаючи не давати хабарі і повідомляти про корупцію. «Громадяни усвідомлюють, що корупцію неможливо подолати лише зусиллями влади – так відповіли 61%. Невеликі відмінності є лише на Півдні – відсоток людей, які відповіли, що якби влада хотіла, то могла б це зробити, там трохи більший», – зазначив Андрій Сухарина.

78% українців вважають, що хабарі не можна виправдати, якщо мова йде про питання суспільного значення. Водночас, 17% готові виправдати корупційні дії заради блага своєї родини.





38% опитаних вважають, що корупція є рисою ментальності українців. Таку відповідь частіше давали респонденти молодшого віку. Не погоджуються з таким твердженням 46%.





Опитування проводили Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року по всій території України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.







