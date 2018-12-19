Наиболее скандальные вопросы сняты с повестки бюджетной сессии

Рабочая группа по подготовке бюджетной сессии горсовета отклонила наиболее откровенно коррупционные и невыгодные для горожан пункты бюджета. Это произошло по настоянию Общественного совета при Херсонском горсовете.





Об этом сообщил нашей редакции руководитель Общественного совета Александр Мошнягул.

Первый вопрос, который сняли с рассмотрения на сессии, - земельный участок Судозавода. Сам завод на сегодняшний день банкрот, а его преемником является компания ООО «Смарт Мэритайм Груп».

Компанию, как и раньше завод, контролирует пророссийский олигарх, лидер “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. Понятно, что и вопрос вносили на сессию представители Оппоблока. Они просят разрешения сессии провести оценку земельного участка, на котором размещен завод.

Общественный совет категорически против любого решения по данному участку, ведь завод должен городу колоссальную сумму за пользование землей. В экспертной среде называют сумму до 300 млн грн. После бурного обсуждения, в котором активно звучала позиция Общественного совета, вопрос был отклонен.

“Накануне мы приняли следующее решение: общественный совет готов поддержать проект бюджета подготовленный Департаментом финансов, но с рядом замечаний, например, мы потребовали заложить деньги на приобретение автобусов. Но мы категорически против переформатирования бюджета в ручном формате в интересах коммунальных предприятий”, - прокомментировал Александр Мошнягул.

На заседании общественного совета стало известно, что бюджетная комиссия готовит внесение изменений в бюджет, а именно, добавить немалое финансирование целому ряду КП.

Общественный совет единогласно высказался против, ведь предложения по КП не были изначально переданы Департаменту финансов в бюджетном запросе и поэтому не предусмотрены в проекте бюджета. Теперь, для того, что бы их удовлетворить, Департамент должен ломать голову, у кого эти деньги забрать, у детей из образования, или у жителей из ремонта дорог или многоэтажек.

Кроме того, коммунальщики не предоставили четкой информации, куда и зачем будут направлены деньги, которые они просят. Нет финплана, общего плана использования средств, назывались только суммы и обещание, что деньги будут потрачены по назначению.

На заседании рабочей группы состоялась очень эмоциональная дискуссия, в результате которой было принято решение: мер внесет проект бюджета без учета интересов коммунальщиков.

Также на замечания Общественного совета о недостаточной отчетности коммунальных предприятий городской голова Владимир Миколаенко предложил, чтоб когда КП подготовят отчеты за 2018 год и планы на 2019 год, ОС имел возможность заслушать предприятия. Общественники с удовольствием приняли это предложение и уже готовят вопросы.

Третий вопрос. Закупка автобусов

По инициативе в том числе Общественного совета исполком добавил в бюджет на следующий год 27 миллионов на закупку автобусов. Также были внесены некоторые изменения, которые касаются решения социальных проблем города.

Теперь, самое главное, чтобы снятые с повестки дня бюджетной сессии, снова не были включены депутатами "с голоса".

Ждём 21 декабря, когда городской совет рассмотреть проект бюджета города.

После Рабочей группы целый ряд депутатов, которые занимают руководящие должности в системе исполнительных органов города и в КП предложили членам Общественного совета чаще встречаться и сотрудничать, чего давно уже не было.