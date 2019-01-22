Представник ОБСЄ Арлем Дезір закликав Україну розслідувати стрілянину в херсонському прес-клубі
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір відреагував на стрілянину у херсонському прес-клубі «Новий день» та закликав українську владу притягнути винних до відповідальності
Про це він написав у Twitter - повідомляє Детектор Медіа
«Занепокоєний нападом на офіс видання «Новий день» у Херсоні в Україні. Під час прес-конференції були задіяні сльозогінний газ і резинові кулі. Безпека журналістів має бути пріоритетом. Закликаю владу провести повне розслідування та притягнути зловмисників до відповідальності», – написав пан Дезір.
Нагадаємо, 18 січня у Херсоні в прес-клубі «Новий день» між учасниками прес-конференції виникла суперечка із застосуванням зброї та газового балончика. Керівниця прес-центру Олена Нечипуренко отримала опік гортані.
Журналіст видання ПІК Олександр Корняков, який був на місці події, стверджує, що, окрім невідомих чоловіків, газ розпилював і голова обласної організації Соцпартії Кирило Стремоусов, який представляється журналістом. Поліція затримала учасників конфлікту та попередньо відкрила провадження за хуліганство.
Кирила Стремоусова тимчасово відсторонили від посади в партії. 19 січня правохоронці оголосили йому підозру у скоєнні злочину.